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Benedetti declara este viernes en proceso contra Petro por acusaciones de fraude electoral

El ministro del Interior fue citado como testigo dentro del proceso que busca frenar las afirmaciones del presidente sobre un supuesto fraude electoral sin sustento probatorio.

  • Ministro de Interior Armando Benedetti. Foto: Colprensa
    Ministro de Interior Armando Benedetti. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó para este viernes 20 de marzo al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que rinda declaración como testigo dentro de la demanda que busca ordenar al presidente Gustavo Petro abstenerse de hacer afirmaciones sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral.

La diligencia fue fijada por el magistrado Luis Manuel Lasso, quien aceptó una solicitud de la defensa del mandatario para escuchar a Benedetti sobre las dudas que el jefe de Estado ha expresado respecto al sistema electoral, especialmente sobre el código fuente y el software de votación y escrutinio.

En la misma audiencia también intervendrá Pedro Vacca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de analizar los alcances de la libertad de expresión cuando se trata de altos funcionarios.

El proceso se originó en una acción popular presentada por el abogado Ramiro Bejarano, quien pidió que el presidente rectifique o se abstenga de seguir difundiendo acusaciones de fraude electoral mientras no existan pruebas que respalden esas afirmaciones.

Bejarano, plantea que el argumento de la libertad de expresión del presidente no puede interpretarse como una licencia ilimitada para intervenir en la contienda política.

“La libertad de expresión y de opinión no son derechos absolutos en ninguna parte del mundo. Tienen límites, y el primero es no afectar los derechos de los demás ciudadanos ni poner en riesgo el orden institucional”, sostuvo.

Lea también: Elecciones bajo presión: Defensoría alerta por injerencia de grupos armados y reclama que respuesta del Gobierno es insuficiente

El experto advirtió que el problema no radica en que el presidente opine, sino en el impacto que tienen sus palabras en el clima electoral. “El presidente puede expresar lo que le parezca. Lo que no puede es hacer sindicaciones a través de las redes sociales y poner en duda la transparencia del proceso electoral sin pruebas. Eso es una actitud peligrosa”.

“¿Vamos a llegar tranquilos a las elecciones del 29 de mayo o vamos a enfrentar un ambiente de zozobra alimentado desde la propia Presidencia?”, se preguntó Bejarano.

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