La obligación que ahora tiene el Departamento de Justicia de EE. UU. tras la aprobación del Congreso sobre los documentos del caso Epstein

Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron abrumadoramente este martes 18 de noviembre un proyecto de ley para hacer públicos los expedientes sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que Donald Trump retirara su oposición a esta medida.
Epstein era un magnate y delincuente sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de enfrentar un juicio federal. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.
En contexto: Congreso de EE. UU. avala casi por unanimidad una ley que ordena desclasificar los documentos del caso Epstein
Los senadores estadounidenses también aprobaron en la tarde la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en una votación unánime, luego del voto más temprano en la Cámara Baja.
El texto obliga al Departamento de Justicia a publicar documentos no clasificados sobre la investigación del financiero y su muerte en prisión. Los legisladores dicen que el público merece respuestas en un caso con más de 1.000 presuntas víctimas.