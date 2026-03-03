Techado y con pista de madera: así será el nuevo velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez de Medellín

En un anuncio que marca un antes y un después para el ciclismo antioqueño, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la renovación integral del histórico Velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez. El escenario será cubierto y contará con pista de madera, cumpliendo con los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI), lo que lo proyecta como sede de competencias de primer nivel. La obra, que intervendrá 9.500 metros cuadrados, demandará una inversión cercana a los 110.000 millones de pesos y generará alrededor de 250 empleos. Según lo anunciado, los trabajos comenzarían entre octubre y noviembre próximos, con entrega prevista para noviembre de 2027.

Esta es una de las imágenes de proyección de cómo quedará el nuevo velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. FOTO CORTESÍA INDER

Un homenaje en vida a Cochise

El velódromo, inaugurado el 12 de octubre de 1956, lleva el nombre del primer campeón mundial de ciclismo de Colombia, Martín Emilio Rodríguez. Para el mandatario, la transformación del escenario es también un reconocimiento a su legado. “Esto es un homenaje en vida a Cochise, también a los niños y jóvenes que ruedan en esta pista. Queremos escenarios dignos para la ciudad”, expresó Gutiérrez, en medio de un emotivo encuentro con niños ciclistas que lo esperaban dentro del escenario. El deterioro estructural y el desgaste de la pista habían convertido al velódromo en una deuda histórica con los clubes, equipos y escuelas de formación. En temporada de lluvias, los entrenamientos debían suspenderse por filtraciones y encharcamientos, una situación que durante años fue reclamada por la comunidad ciclística.

Pista en madera y cubierta: estándares internacionales

El nuevo velódromo contará con maderamen especializado, como exigen las grandes competencias internacionales. La cubierta permitirá entrenamientos continuos sin depender de las condiciones climáticas. Las graderías actuales se mantendrán, pero serán modernizadas, y el aforo será para 3.000 espectadores. “Queremos tener una de las mejores pistas del mundo”, enfatizó el alcalde, dejando claro que no se trata de una reparación superficial sino de una transformación estructural pensada para cumplir la reglamentación de la UCI y atraer eventos internacionales.

Esta es una de las imágenes de proyección de cómo se verá el nuevo velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. FOTO CORTESÍA INDER

La voz del ciclismo antioqueño

Al acto asistieron figuras históricas y actuales del pedalismo, entre ellas la medallista olímpica María Luisa Calle, ciclistas como Stefany Cuadrado y Santiago Quintero, Álvaro Hodeg, así como representantes de equipos como Team Medellín y Orgullo Paisa. También se anunció que habrá intervenciones en la Unidad Deportiva María Luisa Calle y en la pista de BMX Mariana Pajón, fortaleciendo el ecosistema del ciclismo en la ciudad. Cochise celebró el anuncio: “Necesitábamos un velódromo digno y lo vamos a tener. De acá saldrán más campeones, pero también será un espacio de integración familiar. Antes no se podía entrenar cuando esto se inundaba; ahora todo será distinto”. Además, reiteró que el anhelo del ciclismo local no era un simple arreglo, sino el mejor escenario posible, acorde con las exigencias internacionales.

Más que concreto y madera: un proyecto de ciudad