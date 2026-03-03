Techado y con pista de madera: así será el nuevo velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez de Medellín

En un anuncio que marca un antes y un después para el ciclismo antioqueño, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la renovación integral del histórico Velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez. El escenario será cubierto y contará con pista de madera, cumpliendo con los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI), lo que lo proyecta como sede de competencias de primer nivel.
La obra, que intervendrá 9.500 metros cuadrados, demandará una inversión cercana a los 110.000 millones de pesos y generará alrededor de 250 empleos. Según lo anunciado, los trabajos comenzarían entre octubre y noviembre próximos, con entrega prevista para noviembre de 2027.