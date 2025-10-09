Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan de Trump

Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron este jueves un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a dos años de guerra en el enclave palestino.
Según una fuente cercana a los diálogos consultada por la AFP, el pacto se firmó este jueves en Egipto tras cuatro días de maratonianas negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, en las que han participado Estados Unidos, Catar y Turquía como mediadores.