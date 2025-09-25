x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Apareció Diego Londoño, el colombiano que fue visto en video de TikTok; dijo que no quiere volver al país

El ciudadano colombiano llevaba más de dos años desaparecido y padece una pérdida total de memoria.

  • Diego Londoño es un hombre de 41 años del cual no se sabía nada desde hace dos años. Su familia volvió a tener información de él gracias a un video viral de TikTok. FOTOS: Capturas de video Amy Solano
    Diego Londoño es un hombre de 41 años del cual no se sabía nada desde hace dos años. Su familia volvió a tener información de él gracias a un video viral de TikTok. FOTOS: Capturas de video Amy Solano
  • Estas fueron las historias que publicó Amy Solano en su perfil de TikTok confirmando la aparición de Diego Londoño. FOTOS: Captura redes sociales de Amy Solano
    Estas fueron las historias que publicó Amy Solano en su perfil de TikTok confirmando la aparición de Diego Londoño. FOTOS: Captura redes sociales de Amy Solano
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

25 de septiembre de 2025
bookmark

Gracias a un video casual publicado en TikTok por la empresaria y creadora de contenido ecuatoriana Amy Solano, una familia colombiana obtuvo noticias sobre un familiar desaparecido hace dos años. El hombre ya fue localizado en Chiclayo, Perú.

Así lo anunció la influencer Solano a través de un mensaje en sus redes donde confirmó la buena noticia. “Apareció Diego Londoño en Chiclayo - Perú. Está en una comisaría y se encuentra muy bien”, expresó la ecuatoriana informando además que desde Colombia los familiares de Londoño ya se estaban comunicando con la Policía de Perú.

Estas fueron las historias que publicó Amy Solano en su perfil de TikTok confirmando la aparición de Diego Londoño. FOTOS: Captura redes sociales de Amy Solano
Estas fueron las historias que publicó Amy Solano en su perfil de TikTok confirmando la aparición de Diego Londoño. FOTOS: Captura redes sociales de Amy Solano

Sumado a la confirmación de la empresaria ecuatoriana, una periodista del medio peruano Latina Noticias tuvo un encuentro directo con el colombiano que había sido reportado como desaparecido hace dos años.

Lea también: La historia de Tylor Chase, el actor de Nickelodeon que ahora vive en situación de calle

Según comentó la periodista peruana, Londoño “alquila habitaciones resultado de las propinas que recibe a diario, lleva su arte a través de los restaurantes con la música”, detalló.

El hombre de 41 años le comentó a la periodista que extrañaba a su madre, sin embargo, le dejó claro que no desea regresar a Colombia, pues se encuentra viajando y teniendo una “experiencia de vida”.

Solange Vásquez, la comunicadora que tuvo contacto con Londoño, le habría comentado a Noticias Caracol que “hasta cierto punto hay coherencia en sus declaraciones, pero no del todo y sus declaraciones salen de contexto a las preguntas que se le hacen”, además de que las condiciones en las que está viviendo en el vecino país no son las mejores.

¿Qué le pasó a Diego Londoño, colombiano que reapareció gracias a un video viral de TikTok?

Diego Londoño, el colombiano de 41 años que apareció en un video de la empresaria Amy Solano en Machala, Ecuador, padece una severa pérdida total de memoria que desarrolló hace más de cinco años. Esta condición le impide recordar datos fundamentales, incluyendo su propio nombre o su lugar de origen. La última vez que fue visto en Colombia fue hace dos años.

La familia del hombre tuvo una esperanza con la publicación de Solano, que en su video solo quería mostrar cómo usar uno de sus pantalones. El la publicación se volvió viral, acumulando más de 32 millones de reproducciones y cerca de 3 millones de ‘me gusta’.

@amysolanogutierrez

Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes...

♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️

Entre los comentarios que tuvo la publicación, tres sobresalieron. Se trataba de hermanas y familiares del hombre confirmando su identidad. “Él es Diego Londoño de Colombia, es mi hermano y lo estamos buscando hace 2 años”, comentó Lucia Londoño en el video.

Desde ese momento, la familia Londoño está gestionando trámites consulares con las embajadas de Perú y Ecuador, para facilitar el reencuentro con Diego, sin embargo, pese a que el hombre no tiene una orden de captura ni un proceso legal en su contra, las autoridades de ese país no lo pueden retener mientras sus familiares lleguen a territorio peruano.

Siga leyendo: Robo en finca de Airbnb en Melgar: denuncian pérdidas por más de $60 millones; el dueño dio su versión

Temas recomendados

Redes sociales
Salud mental
TikTok
Alzhéimer
colombianos en el exterior
Habitantes de calle
desaparecidos
Ecuador
Perú
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida