Apareció Diego Londoño, el colombiano que fue visto en video de TikTok; dijo que no quiere volver al país

Gracias a un video casual publicado en TikTok por la empresaria y creadora de contenido ecuatoriana Amy Solano, una familia colombiana obtuvo noticias sobre un familiar desaparecido hace dos años. El hombre ya fue localizado en Chiclayo, Perú. Así lo anunció la influencer Solano a través de un mensaje en sus redes donde confirmó la buena noticia. “Apareció Diego Londoño en Chiclayo - Perú. Está en una comisaría y se encuentra muy bien”, expresó la ecuatoriana informando además que desde Colombia los familiares de Londoño ya se estaban comunicando con la Policía de Perú.

Estas fueron las historias que publicó Amy Solano en su perfil de TikTok confirmando la aparición de Diego Londoño. FOTOS: Captura redes sociales de Amy Solano

Sumado a la confirmación de la empresaria ecuatoriana, una periodista del medio peruano Latina Noticias tuvo un encuentro directo con el colombiano que había sido reportado como desaparecido hace dos años. Lea también: La historia de Tylor Chase, el actor de Nickelodeon que ahora vive en situación de calle Según comentó la periodista peruana, Londoño “alquila habitaciones resultado de las propinas que recibe a diario, lleva su arte a través de los restaurantes con la música”, detalló. El hombre de 41 años le comentó a la periodista que extrañaba a su madre, sin embargo, le dejó claro que no desea regresar a Colombia, pues se encuentra viajando y teniendo una “experiencia de vida”.

Solange Vásquez, la comunicadora que tuvo contacto con Londoño, le habría comentado a Noticias Caracol que “hasta cierto punto hay coherencia en sus declaraciones, pero no del todo y sus declaraciones salen de contexto a las preguntas que se le hacen”, además de que las condiciones en las que está viviendo en el vecino país no son las mejores.

¿Qué le pasó a Diego Londoño, colombiano que reapareció gracias a un video viral de TikTok?

Diego Londoño, el colombiano de 41 años que apareció en un video de la empresaria Amy Solano en Machala, Ecuador, padece una severa pérdida total de memoria que desarrolló hace más de cinco años. Esta condición le impide recordar datos fundamentales, incluyendo su propio nombre o su lugar de origen. La última vez que fue visto en Colombia fue hace dos años.

La familia del hombre tuvo una esperanza con la publicación de Solano, que en su video solo quería mostrar cómo usar uno de sus pantalones. El la publicación se volvió viral, acumulando más de 32 millones de reproducciones y cerca de 3 millones de ‘me gusta’.

@amysolanogutierrez Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes... ♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️