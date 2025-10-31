Trasladan a ‘Diddy’ Combs a prisión de Nueva Jersey para cumplir condena

Sean “Diddy” Combs, de 55 años, fue trasladado a la prisión de baja seguridad Fort Dix, ubicada a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York, donde permanecerá hasta el 8 de mayo de 2028, según registros de la Oficina Federal de Prisiones. La instalación ofrece programas de tratamiento contra la adicción a las drogas, un recurso que sus abogados consideraron relevante para su rehabilitación.
Preguntas sobre la nota: Donald Trump evalúa darle el indulto a Diddy tras la condena que recibió: “Lo estoy considerando”
Combs fue detenido en septiembre de 2024 y estuvo recluido en una cárcel de Brooklyn conocida por sus condiciones insalubres. El traslado se produce tras su condena a 50 meses de prisión y una multa de 500.000 dólares, pese a que la fiscalía había solicitado 11 años. La sentencia fue dictada por el juez Arun Subramanian, quien enfatizó la gravedad de los delitos que, según él, “han dañado irreparablemente a dos mujeres”.