Detenciones de ICE en EE.UU. llegan cifras récord: ahora capturan inmigrantes sin antecedentes penales

Las detenciones migratorias en Estados Unidos batieron récords en julio porque el ICE amplió su blanco hacia miles de inmigrantes sin antecedentes penales.

El repunte de arrestos por motivos migratorios durante este verano alcanzó a personas que antes no eran prioridad en la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump: cónyuges de ciudadanos estadounidenses, solicitantes de asilo con trámites en curso y personas con estatus legal temporal que la administración busca revocar.

¿Cuántos arrestos se registraron y a quiénes afectaron?

Un análisis de datos federales muestra que la mayoría de los inmigrantes detenidos en julio fueron acusados de infringir normas civiles de inmigración, sin cargos ni condenas penales. La proporción de arrestados con antecedentes por delitos violentos cayó por debajo del 4 por ciento.

El ICE realizó 43.000 arrestos en junio y 49.000 en julio, cifras récord para la agencia. Dos tiroteos mortales con agentes de Inmigración y Control de Aduanas involucrados, en Texas y en Maine, generaron indignación pública, pero no frenaron el ritmo de las detenciones. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que la agencia cumple su promesa de arrestar y deportar a delincuentes, y que toda persona en situación irregular es objetivo de las autoridades.

Los datos, que cubren los arrestos hasta el 5 de agosto, fueron obtenidos por el Deportation Data Project mediante una solicitud de acceso a la información pública y analizados por The New York Times. Tras su confirmación esta primavera, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había prometido una aplicación de la ley más discreta pero más efectiva. Según los registros, el ICE se acerca ahora a su objetivo de 2.000 arrestos diarios.

¿Por qué se concentran las detenciones en Texas y Florida?

El aumento fue generalizado: casi todos los estados registran cifras cercanas a máximos históricos, incluidos Montana y Vermont, donde las tasas de detención más que se duplicaron. Pero el repunte fue más pronunciado en Texas y Florida, estados con grandes poblaciones de inmigrantes indocumentados y gobiernos alineados con la política migratoria de Trump.

El ICE ejecuta más de 380 arrestos diarios en Texas y más de 230 en Florida, un incremento superior a 100 arrestos diarios en cada estado respecto a la primavera. El fenómeno también alcanzó a estados gobernados por demócratas: Nueva Jersey y Nuevo México duplicaron sus arrestos pese a haber aprobado este año leyes que restringen la cooperación local con el ICE.

¿Qué papel cumplen los agentes locales?

La agencia ha crecido de cerca de 21.000 empleados, cuando Trump asumió el cargo, a 29.000 en junio, según datos de la Oficina de Gestión de Personal. Ese crecimiento se combina con un mayor apoyo de las fuerzas del orden estatales y locales a través del programa conocido como 287(g), que autoriza a policías locales a arrestar inmigrantes y que ya representa cerca del 14 por ciento de las detenciones.

Florida acumula al menos 15.000 arrestos mediante este mecanismo desde que Trump asumió el poder, y Texas cerca de 10.000. El programa resulta especialmente decisivo en estados con menor presencia directa del ICE, como Wyoming y Virginia Occidental, donde supera el 50 por ciento de los arrestos.

¿Hacia dónde va la capacidad de detención y las deportaciones?

Bajo la gestión de Mullin, el número de personas detenidas por el ICE bajó inicialmente, pero desde entonces volvió a subir. La agencia aún no llega a su meta declarada de 100.000 cupos de detención, aunque la apertura de nuevos centros este otoño y la posibilidad de reactivar planes para convertir bodegas en instalaciones de detención sugieren que la capacidad crecerá de forma significativa el próximo año.

Las deportaciones promedian más de 1.000 personas al día desde el verano pasado, con señales de aceleración. Los vuelos de deportación, que comenzaron a subir en primavera, alcanzaron en julio un récord de al menos 329 salidas del país, según el ICE Flight Monitor, sistema de seguimiento administrado por la organización Human Rights First.