Colombia tiene un nuevo multimillonario: cayó el gran premio de Revancha en Palestina, Caldas

Un ciudadano de Palestina, Caldas, se convirtió en el nuevo multimillonario de Colombia luego de acertar la combinación completa del sorteo 2.701 de Revancha, realizado el miércoles 26 de agosto de 2026.
El ganador obtuvo un acumulado de $11.600 millones, después de jugar a través de la plataforma digital Baloto.com. El resultado representa un hecho inédito para esta modalidad, pues es la primera vez que el acumulado principal de Revancha es ganado mediante un tiquete adquirido de forma digital.
También es la primera ocasión en que el premio mayor de Revancha llega a un apostador ubicado en el departamento de Caldas.