Video | Carlos “Tinito” Gómez marcó un gol al estilo Dembélé en la Copa de Brasil; ¿merece más minutos en selección?

En el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil, el Vasco da Gama de los colombianos se enfrentó a Vitória en el São Januário de Río de Janeiro con la obligación de rehacerse frente a su público. El compromiso terminó a favor del local, que ganó por 1-0 gracias a un gol del colombiano Carlos Andrés Gómez, quien se convirtió en un referente en el ataque del “Gigante da Colina”.
Al minuto 14 del segundo tiempo, el partido aún no rompía el cero en el marcador y todo apuntaba a un empate entre ambas escuadras para definir todo en Salvador de Bahía, sin embargo, apareció “Tinito” Gómez con una jugada individual en la que con velocidad y gambeta dejó de lado a varios jugadores del rival, enganchó hacia adentro y definió con la pierna izquierda al palo más alejado del arquero, al mejor estilo Ousmane Dembélé.