Deuda de entidades públicas con empresas de energía alcanzó máximo histórico: deben $1,5 billones en servicios

Los usuarios oficiales, como alcaldías, gobernaciones, ministerios, hospitales públicos y colegios oficiales, acumulan $1,5 billones en deudas con empresas de energía eléctrica, una cifra que representa el 34% de la cartera total de estas compañías y que, según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), alcanzó un máximo histórico.
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación (PGN) expidió la Directiva 016 del 21 de agosto de 2026, en la que exhortó a las entidades públicas a garantizar los recursos para atender oportunamente sus obligaciones por servicios públicos domiciliarios.
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La medida fue recibida por Asocodis como un llamado oportuno frente al crecimiento de la cartera oficial.
“La directiva se expide en momentos en que el monto de la deuda con las empresas ha alcanzado un máximo histórico, $1,5 billones”, explicó José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.
El dirigente señaló que se trata de obligaciones ciertas, correspondientes a servicios efectivamente prestados, pero que en algunos casos han pasado de una vigencia fiscal a otra sin la apropiación presupuestal necesaria para cubrirlas.
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