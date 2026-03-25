¡Cambios y más cambios! Delcy Rodríguez destituyó a embajador de Maduro ante la ONU

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, quien ocupó el cargo por casi 10 años.

Samuel Moncada, designado por el depuesto Nicolás Maduro, se desempeñó como representante permanente del país ante la ONU desde 2017. Según informó la mandataria, pasará a cumplir “nuevas tareas internacionales”, aunque no especificó su próximo destino.

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A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez informó que nombró en su lugar a Coromoto Godoy, hasta ahora ministra de Comercio Exterior. Rodríguez dijo confiar “en su amplia trayectoria diplomática para consolidar nuestra presencia en el sistema de Naciones Unidas y defender los intereses del país”.

El ministerio de Comercio Exterior será asumido por el economista Johann Álvarez Márquez, cuya gestión será “fundamental para el desarrollo de una economía productiva y diversificada”, con el objetivo de impulsar el posicionamiento de Venezuela en los mercados internacionales, según la presidenta.

El gobierno interino ya suma unos 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que destaca la salida de Vladimir Padrino de la cartera de Defensa, y la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias, acusado de ser testaferro del presidente depuesto.

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Camilla Fabri, la esposa de Saab, también fue excluida del régimen venezolano luego de que se anunciara la designación de Mervin Maldonado como jefe de la llamada Gran Misión Vuelta a la Patria.

Fabri -de origen italiano- ya antes fue cesada como viceministra en Relaciones Exteriores. Su esposo, Alex Saab, también integró el gabinete de Maduro después de volver al país en 2023 en un canje de prisioneros con Estados Unidos, donde enfrentó un juicio por lavado de dinero.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro. Era el encargado de las importaciones para el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2021. Venezuela lo calificó de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe” que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

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