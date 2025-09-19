Presentadores en EE. UU. protestaron por el despido de Jimmy Kimmel y alertaron sobre censura: “Ya vemos para dónde va todo esto”

El despido del humorista televisivo Jimmy Kimmel, una de las caras más conocidas de la televisión estadounidense, provocó la indignación de la izquierda y el regocijo de conservadores, liderados por el presidente Donald Trump, y reabrió el debate sobre la libertad de prensa.
“Puedes decir que se trata de libertad de expresión, o no, [pero] fue despedido por falta de talento”, declaró Trump desde Gran Bretaña, donde se encuentra en visita de Estado.
El mandatario republicano, anteriormente estrella televisiva y muy pendiente de la cobertura que le dan las grandes cadenas, fue uno de los primeros en celebrar el despido de Kimmel, justo antes del arranque de su show, el jueves en la noche en ABC.
En contexto: Suspendieron el famoso programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk y Donald Trump lo celebró
Kimmel, que presentó en varias ocasiones la gala de los Óscar, dijo en su show tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk: “este gang de los MAGA está desesperadamente intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos”.
Esa declaración provocó su despido fulminante, en un país que puso la libertad de expresión como primera enmienda a su Constitución.
Antes de viajar a Europa esta semana, Trump presentó una demanda de 15.000 millones de dólares contra el New York Times. En el pasado ya logró indemnizaciones de ABC y Paramount, y en julio también interpuso una demanda contra el Wall Street Journal.