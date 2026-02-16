Video: Las atajadas de Pedro Gallese para salvar su arco en el triunfo de Cali ante Atlético Nacional

A sus 35 años de edad, Pedro Gallese confirmó por qué es considerado uno de los mejores fichajes del fútbol colombiano en 2026.

Gracias a sus atajadas, el arquero titular de la Selección Perú fue la gran figura en el encuentro que su equipo, el Deportivo Cali, venció 1-0 el pasado domingo en territorio vallecaucano a Atlético Nacional, que sumaba tres partidos seguidos ganando en la actual Liga Betplay.

Tal vez si no hubiera sido por las atajadas de Gallese, el marcador habría sido diferente y a favor del elenco verdolaga, que generó las mejores opciones de peligro durante el compromiso pero se topó con una muralla bajo los tres palos.

Gallese, que con su Selección defiende el pórtico desde 2014 y es el quinto con más partidos en la historia de este combinado con 123 (Luis Advíncula y Yoshimar Yotún suman 130), es tendencia en este momento en redes sociales luego de los reflejos que tuvo para salvar a su conjunto cuando quedó mano a mano ante los jugadores del cuadro antioqueño.