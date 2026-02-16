x

Video: Las atajadas de Pedro Gallese para salvar su arco en el triunfo de Cali ante Atlético Nacional

El arquero Pedro Gallese, histórico arquero de la Selección Perú, fue la figura del encuentro en el que Nacional perdió su invicto en la Liga Betplay 1-2026.

  Pedro Gallese ya es reconocido en Colombia por sus gratas actuaciones con el Cali. FOTO X-DEPORTIVO CALU
    Pedro Gallese ya es reconocido en Colombia por sus gratas actuaciones con el Cali. FOTO X-DEPORTIVO CALU
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

A sus 35 años de edad, Pedro Gallese confirmó por qué es considerado uno de los mejores fichajes del fútbol colombiano en 2026.

Gracias a sus atajadas, el arquero titular de la Selección Perú fue la gran figura en el encuentro que su equipo, el Deportivo Cali, venció 1-0 el pasado domingo en territorio vallecaucano a Atlético Nacional, que sumaba tres partidos seguidos ganando en la actual Liga Betplay.

Tal vez si no hubiera sido por las atajadas de Gallese, el marcador habría sido diferente y a favor del elenco verdolaga, que generó las mejores opciones de peligro durante el compromiso pero se topó con una muralla bajo los tres palos.

Lea: Ni el debut de Chicho Arango pudo salvar a Nacional de la derrota en Cali

Gallese, que con su Selección defiende el pórtico desde 2014 y es el quinto con más partidos en la historia de este combinado con 123 (Luis Advíncula y Yoshimar Yotún suman 130), es tendencia en este momento en redes sociales luego de los reflejos que tuvo para salvar a su conjunto cuando quedó mano a mano ante los jugadores del cuadro antioqueño.

Su primera espectacular intervención fue al minuto 46 del segundo tiempo. En ese instante, El Pulpo, como le dicen a Gallese, le cerró el ángulo a Andrés Felipe Román, quien al rematar no pudo festejar porque el guardavallas estiró su pie derecho para controlar el balón.

Después de esa jugada, al minuto, llegó el gol del Cali por medio del argentino Juan Ignacio Dinenno, de cabeza.

Luego, al 78’, con una doble atajada, primero tras un cabezazo de Alfredo Morelos, y en el remate, con un disparo de Marlos Moreno, Gallese salió como héroe del juego.

“Sabíamos lo importante de este partido, que enfrentábamos a un equipo grande como lo es Nacional, que tiene muy buenos jugadores. Necesitábamos estos tres puntos. Dedicamos esta victoria al técnico Alberto Gamero, porque cada vez que hay situaciones no tan favorables siempre el primer responsable es el técnico. Entonces esto es para él, porque es un trabajador enorme”, indicó Gallese ante los medios.

Con su triunfo, Cali empieza a respirar en la Liga. Ahora está en la sexta posición con 10 puntos, a cuatro del líder Internacional de Bogotá. Mientras que en la tabla del descenso, el club azucarero es 18°.

En su próxima salida, este sábado a las 4:10 p.m. Cali, con un Gallese lleno de confianza y motivación, visitará a Bucaramanga. Nacional, por su parte, recibirá ese día a Alianza (6:20 p.m.).

Siga leyendo: “Los cambios se hicieron en buen momento”: Diego Arias sobre la suplencia de Rengifo y Sarmiento en la derrota contra Cali

Atlético Nacional
Deportivo Cali
Colombia
Cali
