Delcy Rodríguez habría solicitado una visita a la Casa Blanca durante el viaje de María Corina Machado

La presidenta encargada de Venezuela se habría mostrado abierta a restablecer las relaciones diplomáticas entre su país y Estados Unidos, las cuales permanecen rotas desde 2019.

    La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría solicitado un encuentro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca. FOTO: XINHUA
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Digital - Alcance

09 de enero de 2026
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que recibirá en la Casa Blanca a la Nobel de la Paz, María Corina Machado, en medio de las relaciones diplomáticas entre Norteamérica y Venezuela y tras la reciente captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ya tuvieron su primera audiencia ante el juez Alvin K. Hellerstein en una corte de Nueva York.

“Entiendo que vendrá en algún momento de la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla (a María Corina)”, dijo el mandatario estadounidense en una entrevista en el canal Fox News, quien en un primer momento la apartó de su plan para Venezuela. La líder opositora del régimen chavista también expresó su intención de entablar una conversación con Trump, al igual que ha manifestado su deseo de compartir el Nobel con él.

Lea también: Atención: Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca en la primera semana de febrero

La confirmación de este encuentro llega en un momento crucial para Venezuela tras la instalación de un gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, quien tomó el poder luego de acompañar como vicepresidenta al régimen hasta la intervención militar estadounidense de la madrugada del 3 de enero.

Delcy Rodríguez también pide viajar a Washington

De acuerdo con el diario español ABC, Rodríguez también habría solicitado un espacio con Trump para entablar un diálogo e iniciar una ronda de contactos políticos entre las dos naciones, petición que ya fue recibida por funcionarios de la Casa Blanca, pero sobre la cual hasta el momento no se ha dado información oficial sobre una agenda de encuentros.

Este escenario ha abierto la posibilidad de renovar las relaciones diplomáticas, luego de que estas permanecieran rotas desde enero de 2019 tras la decisión de Donald Trump de reconocer como presidente interino a Juan Guaidó, lo que llevó a Maduro a dar por terminado cualquier acercamiento y a imponer un plazo de 72 horas para que el personal diplomático estadounidense abandonara el país.

Cabe recordar que varios funcionarios estadounidenses llegaron este viernes a Caracas para evaluar una “reanudación gradual” de los vínculos entre Estados Unidos y Venezuela, según informó el Departamento de Estado.

Es tanto que el gobierno interino de Rodríguez confirmó que enviará una delegación a Estados Unidos. Los acercamientos no prevén por ahora un cambio de régimen, ante lo cual Edmundo González Urrutia, exiliado en España, pidió el viernes el “reconocimiento explícito” de su victoria en las presidenciales de 2025, que a su juicio Maduro le arrebató fraudulentamente.

La llamada de Delcy Rodríguez con presidentes de Brasil, Colombia y España

De hecho, Rodríguez informó este viernes que sostuvo conversaciones telefónicas con los presidentes de Brasil, Colombia y España, a quienes igualmente manifestó su intención de enfrentar por la “vía diplomática” lo que en principio tachó como “agresión criminal” de Estados Unidos. Y es que varios países han condenado el ataque militar estadounidense en Caracas y tres ciudades cercanas en un operativo que culminó con la captura de Maduro.

Delcy Rodríguez informó en un comunicado del encuentro virtual con Lula da Silva, Gustavo Petro y Pedro Sánchez en “el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela” el 3 de enero. “Reafirmé que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática”, añadió poco después de anunciar que recibe a una comisión estadounidense y explora reanudar las relaciones diplomáticas con Washington.

Los mandatarios citados abogaron por “avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia” que respete la soberanía y el diálogo. También agradeció a Lula y a Sánchez por su postura contra la “agresión” sufrida por Venezuela. Una fuente de la presidencia brasileña precisó que la conversación entre Rodríguez y Lula fue el 3 de enero, después del bombardeo. “Fue una llamada rápida (...) para saber cómo fue el secuestro de Maduro”, indicó.

En un segundo comunicado, Rodríguez también agradeció al emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, por su “disposición a contribuir a la construcción de una agenda de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela”. Catar ha fungido durante años como un mediador en negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Tras el ataque, el gobierno catarí ofreció nuevamente su mediación e hizo un llamado a “resolver las disputas a través del diálogo”.

Siga leyendo: Revelan documentos sobre donaciones de Delcy Rodríguez para acercarse a Trump en 2016

