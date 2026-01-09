Delcy Rodríguez habría solicitado una visita a la Casa Blanca durante el viaje de María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que recibirá en la Casa Blanca a la Nobel de la Paz, María Corina Machado, en medio de las relaciones diplomáticas entre Norteamérica y Venezuela y tras la reciente captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ya tuvieron su primera audiencia ante el juez Alvin K. Hellerstein en una corte de Nueva York.
“Entiendo que vendrá en algún momento de la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla (a María Corina)”, dijo el mandatario estadounidense en una entrevista en el canal Fox News, quien en un primer momento la apartó de su plan para Venezuela. La líder opositora del régimen chavista también expresó su intención de entablar una conversación con Trump, al igual que ha manifestado su deseo de compartir el Nobel con él.
La confirmación de este encuentro llega en un momento crucial para Venezuela tras la instalación de un gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, quien tomó el poder luego de acompañar como vicepresidenta al régimen hasta la intervención militar estadounidense de la madrugada del 3 de enero.