Delcy Rodríguez anunció amnistía general para los cientos de presos políticos en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este 30 de enero que se otorgará una amnistía general, por medio de una ley, para los presos políticos del país. “Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley sea llevada a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, expresó en medio de un acto del Tribunal Supremo de Justicia.

En su discurso, pidió a todos los presentes que “nadie imponga la violencia ni la venganza, para que todos vivamos con respeto”. Aseguró que esta decisión se tomó a partir de lo conversado con Nicolás Maduro antes de su captura, el pasado 3 de enero, y que la medida también pretende borrar las causas judiciales de los excarcelados.

La Asamblea Nacional será la encargada de evaluar y tramitar esta iniciativa como una ley formal, cuyo objetivo es favorecer la paz social y convertirse en una medida de mayor alcance. El gobierno de Venezuela había informado informó el lunes 26 de enero que ya suman más de 800 excarcelaciones de presos políticos desde “antes de diciembre” pasado, pero la ONG especializada Foro Penal cuestiona la cifra.

El proceso ha sido lento. Apenas el sábado pasado hubo una aceleración con más de 100 excarcelaciones, pero decenas de personas se mantienen en campamentos improvisados frente a las cárceles a la espera de que sus familiares salgan en libertad. “Al día de hoy, antes de diciembre y ahora, van 808 excarcelaciones”, dijo el poderoso ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

No está claro el período al que se refiere. Rodríguez habló el viernes de 626 desde diciembre. Foro Penal, que presta apoyo legal a presos políticos, verificó desde diciembre 383 excarcelaciones, entre ellos varios extranjeros. Y 266 desde el 8 de enero, cuando se anunciaron las liberaciones. “No cuadra con ninguna de las cifras” que manejan, explicó a la AFP Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.

“Ellos no tienen la lista, no tienen la lista”, señaló Cabello en relación a las discrepancias. “Nosotros no tenemos que consultar” a las oenegés. Foro Penal y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que cientos de opositores todavía están tras las rejas en Venezuela.

Además del compromiso de liberar presos políticos, Rodríguez dio un vuelco a la relación con Estados Unidos después de que bombardeara Caracas y regiones vecinas para capturar a Maduro. Suscribió acuerdos petroleros e inició acercamientos para reanudar la relación diplomática rota en 2019.

