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Luis Carlos Reyes, “Mr. Taxes”, ya no será fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano; esto se sabe

Según los tiempos de las autoridades electoral, el exministro del Gobierno de Gustavo Petro tiene hasta el próximo viernes para anunciar quién será el reemplazo del exdirector de la Dian.

  • El pasado viernes ambos aseguraron que una de las premisas para la campaña presidencial es su rechazo total a la corrupción que vive el país, recordando cómo Reyes se dedicó a denunciar presuntas irregularidades. FOTO: CORTESÍA
    El pasado viernes ambos aseguraron que una de las premisas para la campaña presidencial es su rechazo total a la corrupción que vive el país, recordando cómo Reyes se dedicó a denunciar presuntas irregularidades. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
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hace 3 horas
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Días después de anunciarlo como su fórmula a la Vicepresidencia, este lunes el candidato Mauricio Lizcano anunció que el exministro Luis Carlos Reyes, conocido en redes sociales como “Mr. Taxes”, no podrá acompañarlo como coequipero en la carrera por la Casa de Nariño.

A través de un video, el también exministro Lizcano aseguró que por cuenta de una eventual complicación en el embarazo de la esposa de Reyes, resolvieron priorizar su hogar y por ello, el exdirector de la Dian no será su fórmula vicepresidencial.

“Me informó que el embarazo de su esposa, que ya es de alto riesgo, tiene unas complicaciones en las próximas semanas. Después de analizarlo mucho y hablarlo con él, le he pedido que el mejor mensaje que le podemos dar a Colombia es que se dedique a atender a su familia en estos días. Como padre de cinco hijos y que mi esposa además tuvo un embarazo de alto riesgo, me parece que no tiene sentido enviar un mensaje de poner una campaña por encima de la propia familia”, declaró Lizcano.

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Si bien reconoció que es una determinación que “golpea la campaña”, Lizcano no descartó que más adelante Reyes se pueda reincoporar a la campaña de cara a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo.

“Espero que más adelante, con sus condiciones y con su liderazgo, nos pueda acompañar en otros roles en el gobierno o en la misma campaña una vez resuelva sus problemas familiares”, agregó.

No obstante, el exministro informó que “próximamente” anunciará quién lo acompañará como fórmula vicepresidencial, “toda vez que la ley nos permite hasta el día viernes hacer ese anuncio”.

El pasado viernes Lizcano había presentado a Luis Carlos Reyes como fórmula. En ese momento, el excongresista explicó “que Luis Carlos no era leal a los partidos, sino a los colombianos. Tiene la capacidad y la valentía de denunciar incluso a sus propios compañeros cuando hay corrupción. Recuerdo que en un Consejo de Ministros se levantó y, delante de todos, le dijo al presidente que el ministro de Hacienda estaba comprando cupos indicativos y que había que acabar con esa compra de congresistas”, afirmó.

En ese momento señalaron que una de sus premisas para la campaña presidencial es su rechazo total a la corrupción que vive el país, recordando cómo Reyes se dedicó a denunciar presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los llamados cupos indicativos.

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Ambos se desmarcaron del actual Gobierno al recordar hechos de corrupción en la UNGRD y en los procesos que se mantienen contra congresistas e incluso contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Señalaron que su intención en la campaña es buscar un cambio más estructural con un “presupuesto programático transparente donde las regiones hagan más presencia” y así “evitar fuentes de corrupción como los cupos indicativos”.

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“El mayor enemigo es la corrupción y el atraso, ni siquiera la derecha o la izquierda”, agregó Mauricio Lizcano, quien invitó a su campaña a Roy Barreras y a Claudia López tras sus malos resultados en las consultas interpartidistas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué renunció Luis Carlos Reyes a la Vicepresidencia?
El exdirector de la DIAN se retiró de la contienda electoral para atender complicaciones de salud en el embarazo de alto riesgo de su esposa, priorizando el bienestar de su familia sobre las actividades de campaña.
¿Hasta cuándo hay plazo para inscribir una nueva fórmula vicepresidencial?
Según la normativa electoral vigente, el candidato Mauricio Lizcano tiene plazo hasta este viernes para anunciar y registrar oficialmente ante la Registraduría a la persona que reemplazará a Luis Carlos Reyes.
¿Qué pasará con el liderazgo de “Mr. Taxes” en la campaña?
Aunque ya no es el candidato a la Vicepresidencia, Lizcano no descartó que Reyes se reincorpore

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