Trump afirma que sería un honor para él “tomar Cuba” o “liberarla”: “Puedo hacer lo que quiera con ella”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes desde el Despacho Oval que consideraría un “honor” que su país “tome” o incluso “libere” a Cuba, al asegurar que la isla es “una nación muy debilitada”. Durante declaraciones a la prensa, el mandatario sostuvo que Washington podría actuar sobre el país caribeño de distintas maneras y reiteró que la situación de debilidad de Cuba se ha mantenido durante mucho tiempo.
“Creo que sería un honor tener el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno. Es un gran honor. Tomar Cuba. Tomar Cuba de alguna forma, sí. Tomar Cuba. Quiero decir, ya sea que la libere, la tome, puedo hacer lo que quiera con ella, si quieres saber la verdad. Son una nación muy debilitada en este momento. Lo han sido por mucho tiempo.”