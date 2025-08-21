Director de la DEA acusó a Maduro de colaborar con el ELN y las disidencias para enviar “cantidades récord de cocaína” a EE. UU.

Estados Unidos parece estar cercando al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de todas las formas posibles. Además de la llegada de tres buques de guerra a las costas de ese país, este jueves el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, lanzó una fuerte acusación contra el presidente, a quien señalan de ser el líder del Cartel de los Soles.
En una entrevista con Fox News este jueves, el director de la DEA acusó al régimen de “cooperar” con la guerrilla colombiana del ELN y las disidencias de las Farc para enviar “cantidades récord de cocaína” a los carteles mexicanos que trafican la droga hacia Estados Unidos.
“Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue trabajando con las Farc y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína, desde Venezuela y Colombia, a los carteles mexicanos” que trafican en Estados Unidos, dijo.