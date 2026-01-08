x

Atención: Se restableció el servicio en todas las estaciones de la Línea A del Metro tras incidente con persona en la vía

Una hora estuvo funcionando únicamente entre las estaciones La Estrella y Universidad. Conozca más detalles.

  El Metro invita a no compartir imágenes de lo ocurrido por respeto y empatía. FOTO Juan Antonio Sánchez.
El Colombiano
El Colombiano
08 de enero de 2026
bookmark

El servicio en la Línea A del Metro de Medellín se normalizó después de que, en plena hora pico, se presentara un incidente con una persona en la vía en la estación Caribe, que llevó a operar el sistema únicamente entre las estaciones La Estrella y Universidad.

En Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario y Caribe se detuvo la operación ante la novedad, lo que desencadenó aglomeraciones de personas que aguardaban por un tren para dirigirse a sus destinos.

El hecho fue reportado a las 5:46 p.m. de hoy jueves 8 de enero en las redes oficiales del sistema de transporte, y exactamente, 59 minutos después, se anunció el restablecimiento de toda la Línea A.

Respecto a lo ocurrido, desde el Metro de Medellín invitan a no compartir imágenes del suceso al tratarse de un tema de salud pública, y, a su vez, por respeto y empatía con quienes puedan ser los familiares o cercanos de la persona involucrada.

