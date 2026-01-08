¡Ojo! Esto subirán los arriendos en Colombia, en 2026, tras conocerse el dato de inflación

El arranque de 2026 en Colombia vino acompañado de una cifra que dicta el ritmo de las finanzas del hogar: la inflación. Tras el reciente reporte del Dane, se confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró el 2025 en 5,10%. Podría interesarle: La inflación ajustó 5 años por fuera del molde, cerró en 5,10% en el 2025 Esa cifra no es un simple dato estadístico, sino que define cuánto más deberán pagar millones de colombianos por servicios básicos y, especialmente, por su vivienda. Es así como el foco principal de este ajuste recae sobre el mercado de arrendamientos. Según cifras de Corficolombiana, el 40,4% de los hogares vive bajo esta modalidad, superando por primera vez a los propietarios, que representan apenas el 20% de la población.

Así, con la inflación publicada por el Dane, los contratos de arrendamiento de vivienda que cumplan doce meses de ejecución durante este 2026 podrán incrementarse hasta en 5,10%. Este tope está blindado por la Ley 820 de 2003, la cual prohibe que el alza supere el IPC del año inmediatamente anterior.

Por ejemplo, si usted paga actualmente un arriendo de $1.500.000, el arrendador podrá sumarle un máximo de $76.500 a su mensualidad. Esto significa que su nuevo canon quedaría en $1.576.500 a partir del mes en que se cumpla la anualidad de su contrato. Es fundamental recordar que este incremento no es automático; solo puede aplicarse cuando el contrato cumple un año de vigencia y debe ser notificado previamente por el arrendador. Además, el valor final del arriendo nunca podrá exceder el 1% del valor comercial del inmueble. Encuentre: Recuperar la confianza, el reto económico de Colombia en 2026: inversión está en el nivel más bajo en dos décadas

¿Cuánto subirán las pensiones en Colombia en 2026 con el dato de IPC?

Otro sector que depende directamente de este 5,10% es el de los jubilados. El sistema pensional colombiano, que hoy sostiene a más de dos millones de personas, tiene dos caminos para ajustar las mesadas. Por un lado, quienes reciben un salario mínimo ya conocen que su aumento será del 23,7%, correspondiente al ajuste del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.

Para aquellos pensionados que reciben más de un salario mínimo, la ley establece que su incremento debe ser igual a la inflación causada el año anterior. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

Sin embargo, para aquellos pensionados que reciben más de un salario mínimo, la ley establece que su incremento debe ser igual a la inflación causada el año anterior. Bajo esta premisa, si un jubilado recibe hoy una pensión de $2.000.000, su ajuste para 2026 será de $102.000, lo que deja su mesada total en $2.102.000 mensuales.

¿Qué otros bienes y servicios suben con la inflación en Colombia?

Más allá del arriendo y las pensiones, la inflación del 5,10% arrastra consigo una cadena de otros bienes y servicios que impactan el día a día. Por ejemplo, los peajes a lo largo de la red vial nacional suelen estar indexados a este dato, lo que encarece directamente el transporte de carga y los viajes en familia. Lea más: Gobierno Petro no descarta control de precios para evitar alta inflación tras aumento del mínimo, ¿en qué países se ha usado esta estrategia? De igual manera, las multas de tránsito, aunque están expresadas en Unidades de Valor Tributario (UVT), terminan reflejando el comportamiento del IPC en su cálculo anual.