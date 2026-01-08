¡Ojo! Esto subirán los arriendos en Colombia, en 2026, tras conocerse el dato de inflación

El arranque de 2026 en Colombia vino acompañado de una cifra que dicta el ritmo de las finanzas del hogar: la inflación. Tras el reciente reporte del Dane, se confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró el 2025 en 5,10%.
Esa cifra no es un simple dato estadístico, sino que define cuánto más deberán pagar millones de colombianos por servicios básicos y, especialmente, por su vivienda. Es así como el foco principal de este ajuste recae sobre el mercado de arrendamientos.
Según cifras de Corficolombiana, el 40,4% de los hogares vive bajo esta modalidad, superando por primera vez a los propietarios, que representan apenas el 20% de la población.