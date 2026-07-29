¿Qué son los Corredores Azules? Este es el plan para crear 60.000 m2 de espacio público en Medellín

En Medellín, donde tantas veces las inundaciones como consecuencia de las lluvias han causado tragedias, se quiere aprovechar el agua para generar más de 60.000 metros cuadrados de espacio público, con un innovador proyecto llamado Corredores Azules, que articula lo ambiental con el urbanismo y la mitigación del riesgo.
La ciudad está construida en un valle rodeado de montañas, donde fluyen 4.261 afluentes; de ellos, 56 están categorizados como principales, a lo largo de 1.888 kilómetros. Durante décadas el crecimiento urbano relegó las cuencas a un segundo plano, canalizando o soterrando cauces y exponiendo a decenas de barrios a riesgos de deslizamientos.