Actor paisa de ‘El patrón del mal’ y ‘Chepe Fortuna’ atiende hoy local en centro comercial de Medellín

A las nueve de la mañana, cuando el centro comercial Monterrey apenas empieza a llenarse de compradores, Mauricio Mejía ya está detrás del mostrador de JB Tecnología Med.
Saluda a quienes entran, escucha qué necesitan, recomienda equipos, resuelve dudas y, cuando hace falta, también posa para una fotografía con algún cliente que lo reconoce de inmediato.
Aunque es uno de los socios del negocio, no se limita a dirigir desde una oficina. Prefiere estar en el piso de ventas, recorrer el local, conversar con sus colaboradores y participar activamente en cada compra.
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Quienes llegan buscando un computador o un accesorio tecnológico muchas veces terminan llevándose también una conversación con el actor que durante años vieron en algunas de las producciones más exitosas de la televisión colombiana.
Hace tres años y medio, el actor paisa decidió abrir este negocio especializado en computadores, accesorios tecnológicos y servicio técnico.
Lo hizo sin abandonar la profesión que lo llevó a la fama, pero convencido de que era momento de construir un proyecto empresarial que también le permitiera prepararse para los cambios de una industria tan incierta como la televisión.