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Él es Mauricio Leyva, el colombiano que será el nuevo CEO de 7-Eleven

Un colombiano asumirá el liderazgo en la cadena de tiendas de conveniencia más grande de Norteamérica, quien está en proceso de transformación para mejorar su rentabilidad.

  • Mauricio Leyva será a partir del 1 de agosto el director ejecutivo de 7-Eleven. Fotos: AFP y Linkedin
    Mauricio Leyva será a partir del 1 de agosto el director ejecutivo de 7-Eleven. Fotos: AFP y Linkedin
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de julio de 2026
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La cadena norteamericana más grande de pequeñas tiendas, 7-Eleven, tendrá como su nuevo director ejecutivo a un colombiano. Se trata de Mauricio Leyva, quien ya tiene experiencia en importantes compañías de Colombia e internacionales.

Así lo hizo saber la empresa estadounidense que hoy está bajo control japonés, quien confirmó que, a partir del 1 de agosto, Leyva asumirá como CEO de la compañía con la función de orientar la siguiente fase de crecimiento y transformación de la marca.

Otra de las responsabilidades, según informó la cadena, será la de liderar el proceso para mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la red de tiendas, impulsar la innovación y la excelencia operativa y consolidar un crecimiento sostenible y rentable para la compañía.

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Leyva deberá ser el líder del proyecto North Star, un programa estratégico para remodelar más de 7.000 tiendas en Estados Unidos entre 2026 y 2030, además de la conversión de aproximadamente 2.600 establecimientos propios al modelo de franquicia para hacer más eficiente la operación.

Mauricio Leyva, el nuevo CEO de 7-Eleven

Mauricio Leyva Arboleda es un ejecutivo colombiano de 56 años, licenciado en Administración de Empresas con honores en Comercio por la Universidad de Los Andes y especialista en Administración Internacional de la Université de Nancy en Francia.

El colombiano Leyva tiene más de dos décadas en la industria de bienes de consumo, alimentos y bebidas. Se empezó a destacar como vicepresidente de Marketing y Ventas en Avianca en el 2003. Después se dedicó al mundo de las bebidas, siendo vicepresidente de Marketing en Bavaria (SABMiller) en 2006, presidente de Cervecería Hondureña en 2009 y presidente y director general de SABMiller en Sudáfrica en 2013.

Su carrera en este mundo continuó en el 2016 asumiendo como Director General de Grupo Modelo, la cervecera más grande de México. Luego ocupó la dirección ejecutiva de la empresa láctea mexicana Grupo Lala, donde encabezó una transformación integral del negocio.

Entre el 2020 al 2024 trabajó en Keurig Dr Pepper, una de las empresas más grandes de bebidas y café de Norteamérica, primero como presidente de Desarrollo Internacional y finalmente como presidente del Grupo.

Ahora liderará 7-Eleven, una empresa que se prepara para la celebración de su centenario en el 2027 y que tiene entre sus proyectos inmediatos la apertura de 205 nuevas tiendas, buscando redefinir el concepto de conveniencia en todo el mercado norteamericano.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es Mauricio Leyva y cuál ha sido su trayectoria antes de llegar a 7-Eleven?
Mauricio Leyva es un ejecutivo colombiano con más de 20 años de experiencia en consumo masivo, alimentos y bebidas. Ha ocupado cargos directivos en Avianca, Bavaria, SABMiller, Grupo Modelo, Grupo Lala y Keurig Dr Pepper antes de asumir la dirección de 7-Eleven.
¿Cuáles serán las principales responsabilidades de Mauricio Leyva como CEO de 7-Eleven?
Tendrá la misión de impulsar el crecimiento y la transformación de la empresa, mejorar la experiencia del cliente, fortalecer la red de tiendas, promover la innovación, aumentar la eficiencia operativa y consolidar un crecimiento sostenible y rentable.

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