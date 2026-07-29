Paola Turbay sufrió millonario robo en Europa; perdió “absolutamente todo”

La actriz y exreina de belleza, Paola Turbay, sufrió un robo en medio de sus vacaciones en Europa. A través de imágenes publicadas en sus redes, mostró cómo quedaron los vidrios del carro, el cual fue atacado violentamente.

Con un conjunto de imágenes a través de su cuenta de Instagram, Turbay dio pistas del hurto sufrido, el cual se produjo bajo la modalidad de rompimiento de vidrio. Según su relato, delincuentes destrozaron el cristal trasero del vehículo en el que se movilizaba la familia para sustraer las pertenencias que estaban en su interior.

Aunque el hecho ocurrió en el marco de su gira por los países de la antigua Yugoslavia, Turbay decidió no revelar el nombre del país específico donde sucedió para no hacerle “mala publicidad”, afirmando que es un destino que aún ama y al que volvería sin dudarlo.

Dentro de los objetos hurtados se encuentran maletas y morrales con todo su equipaje y pasaportes de todos los integrantes de la familia, es decir, de Paola, su esposo Alejandro Estrada y sus hijos Emilio y Sofía, además de otros documentos indispensables para continuar el viaje.

Tras el robo sufrido, Turbay y su familia pusieron la denuncia ante las autoridades locales y acudieron al Consulado de Colombia para gestionar la pérdida de sus documentos.

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