“Nunca le hago una promesa a nadie”: Lorenzo desmintió haberle prometido a Falcao ir al Mundial

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, negó categóricamente las versiones que señalaban una supuesta promesa al delantero Radamel Falcao García para llevarlo a la próxima Copa Mundial de la FIFA en caso de lograr continuidad con Millonarios.
El estratega argentino, quien por estos días se encuentra en Barranquilla participando en la inauguración del nuevo hotel de concentración del combinado nacional, habló con Caracol Radio para aclarar la situación y desmentir los rumores.