“Nunca le hago una promesa a nadie”: Lorenzo desmintió haberle prometido a Falcao ir al Mundial

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, desmintió que haya prometido a Radamel Falcao un cupo al Mundial si logra continuidad en Millonarios.

    Néstor Lorenzo manifestó que ojalá Falcao llegue a un gran nivel en Millonarios. FOTOS JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y GETTY
John Eric Gómez
Deportes

hace 50 minutos
El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, negó categóricamente las versiones que señalaban una supuesta promesa al delantero Radamel Falcao García para llevarlo a la próxima Copa Mundial de la FIFA en caso de lograr continuidad con Millonarios.

El estratega argentino, quien por estos días se encuentra en Barranquilla participando en la inauguración del nuevo hotel de concentración del combinado nacional, habló con Caracol Radio para aclarar la situación y desmentir los rumores.

“¿Creen que es cierto? No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto. Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa a nadie. Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien”, expresó Lorenzo.

El técnico enfatizó que las convocatorias se basan exclusivamente en el rendimiento y la competencia interna, dejando claro que ningún jugador tiene asegurado su lugar.

Confianza en el potencial del equipo

Más allá de la polémica, Lorenzo también se mostró optimista respecto al futuro del equipo nacional. Considera que Colombia cuenta con la calidad y el talento necesarios para protagonizar una destacada actuación en el próximo Mundial, que por primera vez en la historia contará con 48 selecciones.

“Está para jugar a ganar, para ir partido a partido, para llegar hasta el último día del Mundial”, afirmó el entrenador, dejando ver su ambición y confianza en el grupo.

Con estas declaraciones, el seleccionador despeja dudas sobre posibles favoritismos y refuerza el mensaje de meritocracia dentro del plantel, al tiempo que ilusiona a la afición con la posibilidad de ver a Colombia compitiendo al más alto nivel en la máxima cita del fútbol mundial.

