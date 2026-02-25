“Nunca le hago una promesa a nadie”: Lorenzo desmintió haberle prometido a Falcao ir al Mundial

El estratega argentino, quien por estos días se encuentra en Barranquilla participando en la inauguración del nuevo hotel de concentración del combinado nacional, habló con Caracol Radio para aclarar la situación y desmentir los rumores.

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, negó categóricamente las versiones que señalaban una supuesta promesa al delantero Radamel Falcao García para llevarlo a la próxima Copa Mundial de la FIFA en caso de lograr continuidad con Millonarios.

“¿Creen que es cierto? No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto. Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa a nadie. Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien”, expresó Lorenzo.

El técnico enfatizó que las convocatorias se basan exclusivamente en el rendimiento y la competencia interna, dejando claro que ningún jugador tiene asegurado su lugar.

Confianza en el potencial del equipo

Más allá de la polémica, Lorenzo también se mostró optimista respecto al futuro del equipo nacional. Considera que Colombia cuenta con la calidad y el talento necesarios para protagonizar una destacada actuación en el próximo Mundial, que por primera vez en la historia contará con 48 selecciones.