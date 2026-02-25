Real Madrid eliminó al Benfica de Richard Ríos y cuatro colombianos siguen en carrera en la Champions

El Benfica del colombiano Richard Ríos no logró remontar la serie ante el Real Madrid y quedó eliminado de la Liga de Campeones de la UEFA. Tras caer 0-1 en casa, el conjunto portugués volvió a perder en la vuelta por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, quedando fuera con un global adverso de 3-1. Ríos disputó los 90 minutos y, pese a la eliminación, fue uno de los jugadores más destacados del Benfica. Los goles del equipo español fueron obra de Aurélien Tchouaméni y Vinícius Júnior, mientras que Rafa Silva marcó para el conjunto portugués.

PSG sufrió, pero avanzó ante Mónaco En otra de las llaves, el Paris Saint-Germain tuvo que esforzarse al máximo frente al AS Monaco. Luego de imponerse 3-2 en el partido de ida, igualó 2-2 en el encuentro de vuelta disputado en el Parque de los Príncipes y selló su clasificación con un global de 5-4. Galatasaray resistió y eliminó a Juventus Otra serie con presencia colombiana fue la que enfrentó a la Juventus y al Galatasaray. El equipo turco, que cuenta con Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla, llegó a Italia con una ventaja de 5-2, pero la Juventus del colombiano Juan David Cabal ganó 3-0 en el tiempo reglamentario y forzó la prórroga. Sin embargo, un gol de Victor Osimhen y otro de Baris Yilmaz en el alargue le dieron la clasificación al elenco turco con un global de 7-5.

Atalanta logró una gran remontada El Atalanta también protagonizó una remontada memorable frente al Borussia Dortmund. Tras caer 2-0 en Alemania, el equipo italiano se impuso 4-1 en casa y avanzó con un marcador global de 4-3. Equipos clasificados y colombianos en carrera Con estos resultados, los equipos que disputarán los octavos de final son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen, Bodø/Glimt, Atalanta, PSG, Real Madrid y Galatasaray.