Real Madrid eliminó al Benfica de Richard Ríos y cuatro colombianos siguen en carrera en la Champions

El Benfica del colombiano Richard Ríos no logró remontar la serie ante el Real Madrid y quedó eliminado de la Liga de Campeones de la UEFA. Tras caer 0-1 en casa, el conjunto portugués volvió a perder en la vuelta por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, quedando fuera con un global adverso de 3-1.
Ríos disputó los 90 minutos y, pese a la eliminación, fue uno de los jugadores más destacados del Benfica. Los goles del equipo español fueron obra de Aurélien Tchouaméni y Vinícius Júnior, mientras que Rafa Silva marcó para el conjunto portugués.