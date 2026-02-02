Costa Rica se suma al eje de la derecha y mira hacia el modelo salvadoreño

El mapa político de América Latina, ese tablero que durante la última década pareció inclinarse hacia una “segunda marea rosa” de gobiernos de izquierda, ha comenzado a virar con una fuerza tectónica hacia la derecha. El último y más contundente ejemplo de este fenómeno ocurrió este domingo en las urnas de Costa Rica. Con una victoria aplastante del 48,3% de los votos, la politóloga Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), no solo se convirtió en la segunda mujer en alcanzar la presidencia del país, sino que ratificó que el modelo de “mano dura” y pragmatismo económico —antes ajeno a la tradición pacifista costarricense— ha llegado para quedarse.
