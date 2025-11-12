Congreso de EE. UU. publicó correos de Jeffrey Epstein en los que dice que Trump “pasó horas” con víctima de abuso sexual

Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos publicaron este miércoles 12 de noviembre unos correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein afirmó que Donald Trump sabía de su conducta, y donde sugirió que el ahora presidente sabía “acerca de las chicas”. Le puede interesar: Reino Unido “no desea ser cómplice de los ataques que violan el DIH” y suspendió el intercambio de inteligencia con EE. UU. Trump negó cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que se suicidó en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio. Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.

El furor alrededor del financiero desacreditado sigue agitando la administración de Trump cuatro meses después de que su Departamento de Justicia cerrara efectivamente el caso, anunciando que no había más información que compartir. Entérese: Casa Blanca aceptaría análisis grafológico de la supuesta carta de Trump a Epstein, mientras el presidente dijo “no es mi firma” Los demócratas en la Cámara Baja, ansiosos por capitalizar la controversia, han estado intentando forzar una votación para obligar a la publicación de todos los archivos del caso Epstein. En los correos electrónicos recién publicados dirigidos a la antigua asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual tras la muerte de su socio, y al autor Michael Wolff, el financista afirmó que Trump pasó tiempo significativo con una mujer que los demócratas del Comité de Supervisión describen como una víctima de tráfico sexual.

En un correo electrónico dirigido a Wolff compartido por los demócratas y fechado el 31 de enero de 2019, Epstein presuntamente escribió: “Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”. En otro mensaje de abril de 2011, Epstein le dijo a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump”. En ese mensaje añadió, en alusión a una víctima no identificada: “Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado”.

Para la Casa Blanca, Trump no hizo nada malo: ¿esto son teorías de la conspiración?

La Casa Blanca salió al paso de estas revelaciones. “Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump”, dijo la portavoz Karoline Leavitt en un comunicado. Según Leavitt, “estos correos electrónicos no prueban nada, salvo que el presidente Trump no ha hecho absolutamente nada malo”. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara obtuvieron los correos electrónicos después de forzar a los herederos legales de Epstein a principios de este año. Esta comisión trata la forma en que se llevó a cabo la investigación del gobierno federal y el proceso judicial de este caso.

Otros presuntos correos entre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en donde al parecer hablaron de Trump. FOTO: Oversight Committee

Los republicanos criticaron duramente en X la publicación de los correos electrónicos este miércoles y acusaron a sus oponentes demócratas de querer “generar clics” con documentos seleccionados arbitrariamente. También anunciaron la publicación de “20.000 páginas de documentos adicionales” obtenidos de los familiares de Epstein. Trump no ha sido acusado de ningún delito en conexión con Epstein o Maxwell. El Departamento de Justicia aseguró en un memorando publicado el pasado 7 de julio que no existía una supuesta “lista de clientes” de Epstein, y reafirmó que el financista se suicidó en su celda.

Esto provocó una furiosa reacción de una parte del movimiento de apoyo a Trump conocido como MAGA, ya que varios de sus líderes llevan años propagando la teoría de que el “Estado profundo” protege a figuras del Partido Demócrata, a los que acusan de haber sido clientes de Epstein. El director del FBI, colocado por Trump, llegó al cargo después de haber apoyado teorías conspirativas sobre este caso, entre ellas que Epstein no se suicidó, sino que alguno de sus poderosos exclientes habría ordenado su asesinato. Lea aquí: Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se ofreció a testificar por el caso ante el Congreso, pero con condiciones; pidió hasta inmunidad Destacados influencers y figuras mediáticas del movimiento conservador han reconocido sentirse traicionados por Trump después de que el presidente los criticara públicamente por exigir respuestas cuando el gobierno dio carpetazo al caso.

Jeffrey Epstein y Donald Trump en un evento público junto a sus parejas. FOTO: Getty

En varias ocasiones, Trump y Epstein fueron fotografiados juntos antes de 2004, cuando rompieron su amistad que se remontaba a 15 años atrás por un proyecto inmobiliario. Epstein admitió dos delitos graves de prostitución en 2008 como parte de un acuerdo con la fiscalía —negociado por un fiscal que luego pasaría a formar parte del gabinete de Trump— que fue muy criticado por ser demasiado indulgente.

Trump se defendió sobre los correos publicados por los congresistas demócratas: esto fue lo que dijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó en este miércoles a los demócratas de tratar de “desviar” la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos electrónicos comprometedores del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. “Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno y tantos otros temas”, afirmó Trump en Truth Social en alusión a la parálisis presupuestaria de 40 días en Estados Unidos, que le achaca a sus opositores.

El presidente Donald Trump afirmó que los demócratas tratan de “desviar” la atención con el tema de los emails de Epstein. FOTO: Getty

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”. El furor alrededor del financiero desacreditado sigue agitando a la administración de Trump cuatro meses después de que su Departamento de Justicia cerrara efectivamente el caso, anunciando que no había más información que compartir.

