Congreso de EE. UU. publicó correos de Jeffrey Epstein en los que dice que Trump “pasó horas” con víctima de abuso sexual

Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos publicaron este miércoles 12 de noviembre unos correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein afirmó que Donald Trump sabía de su conducta, y donde sugirió que el ahora presidente sabía “acerca de las chicas”.
Trump negó cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que se suicidó en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.
Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.