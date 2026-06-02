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Las 70 bandas que se presentarán en Ciudad Altavoz 2026: conozca el listado completo

El evento musical de talento local y nacional se realizará los días 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de julio. Allí se seleccionarán las 28 agrupaciones que se presentarán en el Festival Internacional Altavoz 2026, el cual se llevará a cabo en octubre.

  • Las 70 bandas están divididas en siete categorías: punk, core, metal, rock, rap, ska y reggae, electrónica y alternativa. FOTO: Alcaldía de Medellín.
    Las 70 bandas están divididas en siete categorías: punk, core, metal, rock, rap, ska y reggae, electrónica y alternativa. FOTO: Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Después de haber superado la etapa de audiciones, 70 agrupaciones musicales de Medellín fueron elegidas para subir al escenario de Ciudad Altavoz 2026, el festival que se llevará a cabo en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco Ortiz los días 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de julio.

En total, 226 bandas y más de 1.000 artistas se presentaron para hacer parte de uno de los eventos artísticos más relevantes de la capital antioqueña.

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“Las audiciones de Altavoz volvieron a demostrar que Medellín tiene una escena musical viva, diversa y con una enorme capacidad creativa. Durante varios días, cientos de artistas y agrupaciones compartieron sus propuestas ante jurados y público, dejando claro que en la ciudad el talento nace y crece en las comunas y los corregimientos”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

El proceso de selección fue realizado por un jurado especializado que, entre el 15 y el 18 de mayo en el Teatro Macondo del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez y el Teatro Comfama San Ignacio, escuchó las más de 200 agrupaciones que concursaron.

Como es tradición, Ciudad Altavoz ofrece una programación dividida en siete géneros musicales que, a su vez, fueron las categorías de las audiciones: punk, core, metal, rock, rap, ska y reggae, electrónica y alternativa.

En cada ritmo fueron elegidas siete agrupaciones que se presentarán en el Carlos Vieco en julio. La programación de esas jornadas se organizará de manera que en cada uno de los días hayan presentaciones de los diferentes géneros musicales insignias del evento.

¿Cuáles bandas se presentarán en Ciudad Altavoz 2026?

El listado completo de agrupaciones fue compartido en la cuenta oficial de Festival Altavoz:

¿Cómo será el Festival Internacional Altavoz 2026?

En Ciudad Altavoz habrá un jurado conformado por tres expertos con trayectoria nacional e internacional que será el encargado de seleccionar las 28 bandas que harán parte del Festival Internacional Altavoz 2026.

Cada uno de los participantes contará con un tiempo estimado de 30 minutos para su presentación.

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Ya de ahí lo que sigue es esperar el anuncio de las agrupaciones que estarán en la programación del evento internacional que se llevará a cabo del sábado 10 al lunes 12 de octubre en el Parque Norte. Aún no han sido revelados los artistas internacionales de esta edición.

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