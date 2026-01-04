Cilia Flores, la otra ficha del régimen: Estados Unidos acusa a la esposa de Maduro de ser clave del cartel de los soles

Los reflectores apuntaron primero a Nicolás Maduro, pero en los pasillos judiciales de Estados Unidos la atención se mueve con fuerza hacia su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro.
Para el Gobierno estadounidense, la llamada en Caracas “primera combatiente” no es un personaje secundario, sino una pieza central del engranaje político, económico y criminal que sostuvo al chavismo durante casi tres décadas.
Ambos fueron capturados el sábado 3 de enero durante la operación militar estadounidense “Determinación Absoluta”, ejecutada por la Fuerza Delta, que los extrajo de Caracas en menos de cuatro horas.
Los dos enfrentarán procesos judiciales en Nueva York por narcotráfico y narcoterrorismo.