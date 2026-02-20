Ni el cansancio ni las críticas detienen a Nairo: “Sigo pedaleando con fuerza”

A Nairo Quintana lo señalan, lo critican y, con una ligereza pasmosa, intentan “retirarlo” desde las redes sociales. Parece que el éxito se volvió paisaje: acostumbró tanto a sus gestas que la memoria falla al recordar que se habla de uno de los mejores ciclistas colombianos de la historia.

Tras las eras doradas de corredores como Lucho Herrera, Fabio Parra y Santiago Botero, por el pedalismo nacional buscaba un líder que lo ubicara de nuevo en el mapa mundial de este deporte. Fue Nairo quien, desde aquel Tour de l’Avenir en 2010 y junto a una generación de oro (Urán, Chaves, Henao), rescató el protagonismo perdido.

Hoy, a sus 36 años, el boyacense sigue batallando en el World Tour. A veces le toca hacer las veces de gregario y otras, el de cazador de etapas, pero siempre con la ilusión de ser protagionista.

¿Es que acaso Nairo debe seguir ganando todo para ser respetado? Esa es la pregunta que aparece mientras él, fiel a su ambición, sigue dejando el alma en el asfalto, indiferente a la posición en la que cruce la meta.