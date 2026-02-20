Messi arranca oficialmente competencias en 2026: ¿volverá a ganarlo todo?

Abanderando al campeón Inter Miami en la MLS, Lionel Messi estrena este sábado (9:30 p.m.) un año en el que puede romper récords históricos y defender los mayores títulos que estarán a su alcance, en especial la gran cita del Mundial con Argentina.
Con el palmarés más extraordinario del fútbol, Messi ya tiene en su poder premios individuales y trofeos por los que peleará tanto en la liga norteamericana (MLS) como, de confirmar su participación, en la Copa del Mundo de mediados de año.
Estos son los principales interrogantes de la nueva temporada del astro argentino, que cumplirá 39 años el próximo junio cuando ya ruede el balón del Mundial.