“Quería que la gente buena de Colombia supiera que no está sola”: subsecretario de Estado de EE. UU. en funeral de Miguel Uribe

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien representó al gobierno del presidente Donald Trump en el funeral del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró que su breve visita al país tuvo como objetivo “rendir un homenaje al pueblo colombiano” y que sintieran que “en un momento difícil, la gente buena de Colombia supiera que no está sola”. Lea aquí: Alcalde Galán le respondió a Trump por decir que Bogotá es “uno de los peores lugares del mundo”; esto le dijo Así lo expresó en un mensaje publicado en su cuenta de X en la tarde de este miércoles, tras asistir al funeral del político colombiano de 39 años, que murió el lunes, 11 de agosto, tras más de dos meses del ataque sicarial del que fue víctima.

En el mensaje, Landau aseguró que fue un “honor” representar al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio “en el emotivo servicio conmemorativo del senador Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, junto con mi amigo, el senador Bernie Moreno”. “Este breve viaje tenía un objetivo simple: rendir homenaje a la familia y al pueblo colombiano. En un momento difícil, quería que la gente buena de Colombia supiera que no está sola”, agregó el funcionario estadounidense.

El subsecretario de Estado asistió al cierre de la cámara ardiente de Uribe Turbay en el Salón Elíptico del Congreso. Allí llegó acompañado del senador de origen colombiano, Bernie Moreno, y el embajador de Estados Unidos en Colombia y encargado de Negocios, John McNamara. Siga leyendo: Sin pruebas, Petro denuncia que Álvaro Leyva habría instigado el asesinato de Miguel Uribe Turbay Los tres presentaron sus respetos a la familia del político fallecido y compartieron unas breves palabras con ellos antes de que iniciara el evento. De hecho, el papá de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, agradeció la presencia de los representantes del gobierno norteamericano en la despedida de su hijo.

“Gracias a la comunidad internacional por su atención, especialmente al gobierno de los Estados Unidos, a su embajada en Colombia, a su embajador McNamara, quienes han estado de manera constante y solidaria pendientes del caso de Miguel y a la orden de nuestra familia. Gracias al señor subsecretario de Estado y al senador Bernie Moreno por estar aquí con nosotros, los apreciamos mucho y somos amigos de los Estados Unidos de América”, dijo Uribe padre en el Congreso. Le puede interesar: El mensaje del neurocirujano de Miguel Uribe en el funeral: “Trabajamos muy duro y casi lo logramos; fue un luchador” El presidente Gustavo Petro –a quien la familia de Miguel Uribe pidió que no asistiera al funeral– había asegurado, un día antes del arribo de Landau al país, que pudo haber impedido su entrada al país porque el funcionario estadounidense lo insultó, “pero no igual que ellos”.