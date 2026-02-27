¿Irán a punto de estallar?Potencias mundiales piden a sus compatriotas que salgan ahora o busquen refugio

Es posible que el régimen de los ayatolás en Irán esté atravesando la peor crisis de su historia, ya que desde diciembre de 2025, cuando estallaron las protestas de comerciantes, mujeres y familias por el alto costo de vida, se ha registrado un fuerte declive que ha dejado más de 3.000 muertes. No obstante, organizaciones como HRANA (Human Rights Activists News Agency) estiman que la cifra real podría rondar las 7.000 víctimas fatales.
Estados Unidos ha incrementado la presión sobre el líder supremo iraní Alí Jamenei, al advertirle que tomará represalias si no se logra un acuerdo. De hecho, el 19 de febrero, Donald Trump lanzó un ultimátum de diez días a Jamenei para que encuentren una salida al conflicto; de lo contrario, advirtió que sucederán “cosas malas”.
“Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que alcanzar un acuerdo significativo; de lo contrario, pasarán cosas malas”, afirmó Trump.
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, optó por instar a Estados Unidos a bajar la tensión y evitar “exigencias excesivas” para alcanzar un consenso. En una llamada telefónica con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, Araqchi afirmó que “el éxito en este camino requiere seriedad y realismo por parte de la otra parte, así como evitar cualquier error de cálculo y exigencias excesivas”.