¿Irán a punto de estallar?Potencias mundiales piden a sus compatriotas que salgan ahora o busquen refugio

Es posible que el régimen de los ayatolás en Irán esté atravesando la peor crisis de su historia, ya que desde diciembre de 2025, cuando estallaron las protestas de comerciantes, mujeres y familias por el alto costo de vida, se ha registrado un fuerte declive que ha dejado más de 3.000 muertes. No obstante, organizaciones como HRANA (Human Rights Activists News Agency) estiman que la cifra real podría rondar las 7.000 víctimas fatales. Estados Unidos ha incrementado la presión sobre el líder supremo iraní Alí Jamenei, al advertirle que tomará represalias si no se logra un acuerdo. De hecho, el 19 de febrero, Donald Trump lanzó un ultimátum de diez días a Jamenei para que encuentren una salida al conflicto; de lo contrario, advirtió que sucederán “cosas malas”. “Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que alcanzar un acuerdo significativo; de lo contrario, pasarán cosas malas”, afirmó Trump. Lea también: Donald Trump lanzó un ultimátum de “diez días” a Irán para buscar un acuerdo Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, optó por instar a Estados Unidos a bajar la tensión y evitar “exigencias excesivas” para alcanzar un consenso. En una llamada telefónica con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, Araqchi afirmó que “el éxito en este camino requiere seriedad y realismo por parte de la otra parte, así como evitar cualquier error de cálculo y exigencias excesivas”.

Tensión en Irán por advertencia de Estados Unidos. FOTO: GETTY - AFP

No solo Estados Unidos está involucrado en el conflicto de Medio Oriente, pues también lo está Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, considera una amenaza el programa nuclear iraní y ha respaldado a Trump en su estrategia contra movimientos como Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza. Cabe recordar que en 2024 se vivió una escalada de violencia entre Israel e Irán, en la que se registraron bombardeos contra la embajada iraní en Damasco (Siria) y lanzamientos de misiles en respuesta a esos ataques.

Potencias del mundo piden a sus nacionales que salgan de Irán

La situación en Irán es tan crítica que potencias mundiales como Estados Unidos, China y Reino Unido pidieron a sus ciudadanos que abandonen de inmediato ciudades iraníes como Teherán, Isfahán, Kermanshah y Rasht, ante el riesgo de una escalada mayor del conflicto. El personal diplomático de la administración de Trump fue el primero en recibir la advertencia de evacuación inmediata, un anuncio que se realizó al día siguiente de la tercera ronda de negociaciones mediadas por Omán entre Irán y Estados Unidos, considerada como el último intento para evitar una guerra. Y es que Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales que Irán ha negado repetidamente.

Lo mismo hizo China recomendando este viernes a sus ciudadanos que eviten viajar a Irán por lo menos hasta que el panorama mejore en lo que calificaron como un “fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos”. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino aconsejó también a sus ciudadanos que se encuentran actualmente en Irán que “refuercen las medidas de seguridad y evacuen el país lo antes posible”. Reino Unido trasladó a parte de su personal diplomático de Tel Aviv, donde se encuentra su embajada, a “otro lugar dentro de Israel”, señalando que la delegación “continúa funcionando con normalidad”. “Como medida de precaución, hemos trasladado temporalmente a parte de nuestro personal y a sus familias de Tel Aviv a otro lugar en Israel. Nuestra embajada continúa funcionando con normalidad”, indicó el Foreign Office en su sitio web. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantendrá conversaciones este lunes con Israel sobre asuntos relacionados con Irán. Su visita se centrará en discutir “una serie de prioridades regionales, entre ellas Irán, Líbano y los esfuerzos en curso para aplicar el Plan de Paz de 20 Puntos para Gaza del presidente Donald Trump”. Con información de AFP*