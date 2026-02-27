“Baila, Vini”: el firme respaldo de Neymar a Vinícius tras los ataques racistas

“Baila Vini Js”. Con estas palabras y también bailando, el astro brasileño Neymar, quien se ilusiona con estar en el Mundial de Norteamérica a mitad de año, le dedicó una de sus dos anotaciones a su compatriota Vinícius Junior. En días recientes, Vinícius, del Real Madrid, denunció insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni tras marcar un gol en la victoria (1-0) ante el Benfica en el duelo de ida de los octavos de Champions. Tras abrir el marcador con un magnífico disparo de derecha (50’), el delantero del Real Madrid celebró con un baile ante el público, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier. Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta, como se vio por la televisión, para presuntamente llamarlo “mono”. Con el caso que aún es tendencia, fue ahora Neymar quien ahora mostró su respaldo a su compatriota. Lea: “Los racistas son, ante todo, cobardes”: Vinícius Junior tras presunto racismo de Prestianni del Benfica en Champions Dos bonitos goles de Ney el pasado jueves en su estreno en el Brasileirão 2026 le dieron la primera victoria en liga al Santos contra el Vasco da Gama (2-1), en la cuarta jornada del campeonato, y que permiten al equipo santista salir de la zona de descenso. Por el Vasco jugaron los colombianos Jhoan Rojas, Andrés Gómez, como titulares, mientras que Marino Hinestroza ingresó en el periodo complementario.

Tras jugar los 90 minutos el pasado domingo en la eliminación del Santos en el Campeonato Paulista contra el Novorizontino (2-1), Neymar volvió a jugar el partido entero, esta vez en el Brasileirão, en el que fue apenas el tercer encuentro que disputó el astro este año tras regresar de una lesión. El internacional brasileño adelantó al Santos con un disparo cruzado en el minuto 25 y en la segunda mitad, deshizo el empate con una precisa vaselina ante la salida del portero vascaíno, en el minuto 61.

El exjugador del Barcelona, PSG y Al-Hilal fue amonestado en la primera mitad tras encararse con el rival Thiago Mendes, quien lo lesionó en un PSG-Lyon en diciembre de 2020 con una dura entrada que obligó Neymar a estar varias semanas de baja. “Siempre crea polémica, quiere ir de macho, siempre es así. Con todo respeto, es un imbécil. Me rompió una vez en el PSG. Veremos si es hombre suficiente para romperme de nuevo”, desafió Neymar en la media parte sobre el actual volante vascaíno.

Pero en redes sociales, Ney siguió siendo tendencia por su detalle con Vini, quien viene siendo un referente en la lucha contra el racismo. La victoria alivia la presión sobre el Santos y su técnico, el argentino Juan Pablo Vojvoda, y permite al Peixe situarse 13º, con 4 puntos, dos más que la zona de descenso.

¿Neymar será convocado por Ancelotti?

Los dos tantos de Neymar llegaron el mismo día en que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enviara un recado velado al delantero, que a sus 34 años lucha para retomar su mejor nivel luego de varias lesiones y ser tenido en cuenta en la lista de la seleçao al Mundial de 2026. El mayor goleador en la historia de la selección brasileña es uno de los pocos futbolistas que ha expresado su simpatía por el expresidente de ultraderecha y opositor de Lula Jair Bolsonaro. Durante una ceremonia con la Copa del Mundo en Brasilia, Lula evocó una conversación reciente con el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti. “Me pareció una persona extremadamente seria, con la cabeza muy centrada. Y estoy convencido de que (...) no va a convocar a nadie por el nombre, va a convocar si la persona está jugando, si la persona está entrenada”, anticipó Lula.