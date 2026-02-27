Ya hay fecha y lugar para la reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

Aunque días atrás se dejó la clara la intención de una reunión entre Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Gustavo Petro, presidente de Colombia, ya se definió la fecha y el lugar de los encuentros entre los mandatarios vecinos.

La cita se dará el próximo 14 de marzo, una semana después de las elecciones legislativas, en Villa del Rosario, Norte de Santander, aseguraron medios de comunicación mencionando fuentes cercanas a Delcy Rodríguez.

En la reunión se tratarían temas importantes como el futuro de Monómeros, la situación jurídica y política del señalado testaferro de Maduro, Alex Saab, y la exportación de gas a Colombia.

Ya desde días atrás la mandatario interina había comunicado a través de sus redes que había sostenido una llamada telefónica con su homólogo colombiano y definieron la agenda para su encuentro.

De acuerdo con la publicación de Rodríguez, en aquella comunicación acordaron hablar sobre la agenda energética, económica y de seguridad que involucran a los dos territorios.