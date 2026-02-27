¿Ya es más barato? Panamá y Puerto Rico le pisan los talones a San Andrés y Cartagena en precios turísticos por caída del dólar

Viajar fuera del país ya no es, necesariamente, más costoso que hacer turismo interno. En medio de una mayor conectividad aérea y una volatilidad del dólar, varios destinos del Caribe y América Latina están entrando en el radar del viajero colombiano no solo por experiencia, sino por precio.
De hecho, en 2025 las salidas de colombianos al exterior crecieron 4,3% y alcanzaron 5,8 millones de viajeros, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).
Solo entre enero y septiembre, 159.134 colombianos viajaron a Ecuador. Y mientras Estados Unidos y España siguen liderando, los mayores crecimientos se dieron en destinos regionales como Brasil (49,8%), Panamá (21,8%), República Dominicana (16,5%) y Perú (21,6%).
Detrás de ese comportamiento hay un factor clave: el precio final del viaje, especialmente en países dolarizados. En muchos casos, cuando se suman tiquetes, hotel, alimentación y actividades, destinos internacionales como Jamaica, Panamá, Ecuador y Puerto Rico están resultando competitivos frente a plazas tradicionales como Cartagena o San Andrés.
Le puede interesar: Turismo ya es el segundo sector que genera más divisas en el país, con US$11.000 millones