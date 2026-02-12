China desafía la naturaleza con la construcción del aeropuerto sobre el mar más grande del mundo

China es un país reconocido no solamente por su historia y civilización, sino también por ser una de las potencias económicas y un líder en innovación. Ahora no será la excepción, pues el país asiático está a punto de desafiar los límites de la naturaleza con un ambicioso proyecto, valorado en unos 26.300 millones de yuanes (aproximadamente 4.300 millones de dólares). Se trata del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, que se construye desde octubre de 2023 sobre una isla artificial en la bahía de Jinzhou (Jinzhou Bay), ubicada en la ciudad de Dalian, en la provincia de Liaoning, en la costa del mar de Bohai. Lea también: Video: Avión con 55 ocupantes se estrelló en una playa en Somalia: increíblemente, no hubo víctimas

Capacidad y vuelos: ¿Cuántos pasajeros recibirá el Dalian Jinzhouwan?

Este megaproyecto contará con cuatro pistas simultáneas y una superficie total de aproximadamente 20 km² (20 millones de m²). Tendrá una capacidad estimada de hasta 80 millones de pasajeros al año y se proyecta que pueda atender alrededor de 540.000 vuelos anuales. El aeropuerto llama la atención no solo por su tamaño y capacidad, sino porque realmente desafía las condiciones naturales al construirse sobre el mar, lo que implica grandes retos técnicos por las corrientes marítimas, la estabilidad del terreno y la compleja ingeniería de cimentación.

El Dalian Jinzhouwan podrá recibir distintos tipos de aeronaves en sus pistas de hasta 3.600 metros de longitud, lo que permitirá la operación de aviones de largo alcance como el Boeing 787 Dreamliner, el Airbus A330 y el Airbus A321XLR, entre otros. Esto facilitará rutas internacionales entre China y Europa, China y América del Norte, así como conexiones con Japón, Corea del Sur y vuelos internos dentro del país.

El Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan reemplazará al actual Dalian Zhoushuizi International Airport, que ha sido ampliado varias veces a lo largo de los años, pero que ya no puede expandirse más debido a las limitaciones de espacio en su ubicación actual. Del mismo modo, el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan será el más grande del mundo construido sobre una isla artificial, con una terminal de al menos 900.000 m². Sin embargo, no tendrá el mismo volumen de pasajeros que el Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport, ubicado en Atlanta, Estados Unidos, considerado el aeropuerto con mayor tráfico del mundo, pues ha tenido como récord más de 100 millones de pasajeros anuales. Se espera que el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan esté completamente terminado hacia 2035, aunque entraría en operación parcial en 2028 con la finalización de su primera fase de construcción.

Bloque de preguntas y respuestas