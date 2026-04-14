x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

China advierte represalias a EE. UU. por aranceles y critica bloqueo en Ormuz

Pekín calificó de “peligroso e irresponsable” el bloqueo en el estrecho de Ormuz y lanzó una advertencia directa a Washington ante posibles aranceles, en medio de la creciente tensión global por el conflicto en Medio Oriente.

  • China critica el bloqueo de EE. UU. en el estrecho de Ormuz y advierte contramedidas ante posibles aranceles de Donald Trump en medio de la tensión con Irán. FOTO: Redes sociales.
    China critica el bloqueo de EE. UU. en el estrecho de Ormuz y advierte contramedidas ante posibles aranceles de Donald Trump en medio de la tensión con Irán. FOTO: Redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

La creciente tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este martes tras la reacción de China frente a las medidas adoptadas por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y las amenazas comerciales del presidente Donald Trump. Pekín calificó como “peligroso e irresponsable” el bloqueo naval anunciado por Washington y advirtió que podría tomar “contramedidas” si se concretan nuevos aranceles en su contra.

Lea aquí: China define sus metas económicas y el gasto militar para 2026 en medio de tensiones globales

El pronunciamiento fue hecho por el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, quien señaló que el refuerzo militar estadounidense y las restricciones al tránsito marítimo podrían agravar la situación y poner en riesgo el frágil alto el fuego en la región. “La situación se encuentra en una etapa crítica”, advirtió, al tiempo que insistió en la necesidad de evitar una nueva escalada del conflicto.

China subrayó que la prioridad debe ser mantener el cese de hostilidades y avanzar hacia un “alto el fuego integral” que permita garantizar la seguridad en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. El estrecho de Ormuz es clave para el comercio global, ya que por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

A pesar del bloqueo anunciado por Estados Unidos, al menos tres petroleros lograron cruzar el estrecho durante el martes, según datos de plataformas de monitoreo marítimo. Uno de ellos, el buque Peace Gulf, navega con bandera panameña y se dirige hacia Emiratos Árabes Unidos tras haber partido desde Omán. De acuerdo con firmas de análisis, este tipo de embarcaciones suele transportar nafta iraní hacia otros mercados en Asia.

La tensión en esta vía estratégica se ha intensificado en las últimas semanas, luego de que Irán impusiera restricciones al tráfico marítimo en respuesta al conflicto con Estados Unidos e Israel. A esto se sumó ahora la decisión de Washington de bloquear e interceptar ciertos buques tras el fracaso de las negociaciones con Teherán.

En paralelo, el conflicto también ha escalado en el frente económico. Trump advirtió que impondrá aranceles del 50% a productos chinos si Pekín brinda apoyo militar a Irán, lo que ha generado una fuerte respuesta del Gobierno chino. Guo Jiakun rechazó además versiones que señalan que China estaría suministrando armamento a Teherán, calificándolas como “totalmente inventadas”.

Estas acusaciones surgieron tras reportes de inteligencia difundidos por medios estadounidenses, que sugerían el posible envío de sistemas de defensa aérea a Irán. Sin embargo, Pekín negó categóricamente esta información y reiteró que responderá con firmeza si Washington utiliza estas versiones como justificación para imponer nuevas medidas comerciales.

China mantiene una relación estratégica con Irán, principalmente en el ámbito energético, al ser uno de sus principales compradores de petróleo. No obstante, también conserva vínculos importantes con países del Golfo, lo que refleja el delicado equilibrio que intenta mantener en medio de un conflicto que sigue escalando tanto en el plano militar como económico.

Temas recomendados

Economía
Petróleo
Crítica
Bloqueos
aranceles
China
Irán
Estados Unidos
Estrecho de Ormuz
Xi-Jinping
Donald Trump
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida