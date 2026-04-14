China advierte represalias a EE. UU. por aranceles y critica bloqueo en Ormuz

La creciente tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este martes tras la reacción de China frente a las medidas adoptadas por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y las amenazas comerciales del presidente Donald Trump. Pekín calificó como “peligroso e irresponsable” el bloqueo naval anunciado por Washington y advirtió que podría tomar “contramedidas” si se concretan nuevos aranceles en su contra.

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El pronunciamiento fue hecho por el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, quien señaló que el refuerzo militar estadounidense y las restricciones al tránsito marítimo podrían agravar la situación y poner en riesgo el frágil alto el fuego en la región. “La situación se encuentra en una etapa crítica”, advirtió, al tiempo que insistió en la necesidad de evitar una nueva escalada del conflicto.

China subrayó que la prioridad debe ser mantener el cese de hostilidades y avanzar hacia un “alto el fuego integral” que permita garantizar la seguridad en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. El estrecho de Ormuz es clave para el comercio global, ya que por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.