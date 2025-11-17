Chile: ¿Cómo se diferencia la derecha que representa Kast de Milei, Trump y Bukele?

El ultraderechista José Antonio Kast disputará junto a la izquierdista Jeannette Jara la posibilidad de suceder al mandatario Gabriel Boric en la presidencia de Chile tras una primera vuelta de votaciones desarrollada este fin de semana.
El político de 59 años líder del Partido Republicano pasó a la segunda vuelta con la promesa de una reconstrucción de la nación austral. “Vamos a reconstruir nuestra patria”, declaró el candidato en su discurso ante sus partidarios en Santiago, tras una primera vuelta en la que dominó el temor de los chilenos a la delincuencia y la migración irregular.
Kast pidió en el mismo discurso unidad a las fuerzas de la derecha para enfrentar la segunda vuelta. “Chile es más importante que los partidos, más importante que las distintas personas que levantamos estas propuestas”, subrayó.