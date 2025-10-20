Celebridades de Hollywood respaldan multitudinarias protestas contra Donald Trump, el presidente responde con Inteligencia Artificial

Cerca de siete millones de personas salieron a las calles de diferentes ciudades de Estados Unidos, para la segunda ronda de manifestaciones “No Kings, contra el presidente Donald Trump.
Las manifestaciones, que se desarrollaron de manera pacífica por todo el país, había iniciado el pasado mes de junio, después de que Trump, que llevaba apenas cinco meses de sus segundo mandato, ordenara el despliegue de tropas en Los Ángeles, una medida que llevó a sus críticos a acusarlo de actuar como un dictador. Esa vez una cinco millones de personas salieron a las calles.
El descontento contra el presidente es cada vez mayor, y las celebridades de Hollywood han tomado partido, hablando en favor de las protestas y alentando a los ciudadanos a oponerse al presidente su deriva autoritaria.