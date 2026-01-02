Esta es lo que se sabe de Camila Mendoza, la joven de 19 años que desapareció y fue hallada muerta en Texas, EE. UU.

La muerte de Camila Mendoza Olmos de 19 años tiene conmocionada a la comunidad de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Tras varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron que el cuerpo de la joven se encontraba sin vida.

Todo comenzó en la mañana del 24 de diciembre cuando la joven originaria de Nuevo León, México, salió de la casa de un familiar para realizar su caminata diaria.

Ese día, Mendoza dejó atrás su celular y su iPad, un detalle que alertó a su familia tras notar que no regresaba. En ese entonces, las cámaras de seguridad de un vecino lograron captar a la joven caminando por la orilla de una carretera, siendo esta la última imagen que se tuvo de ella con vida.

Ante lo ocurrido, la mujer de 19 años fue reportada como desaparecida desde el 24 de diciembre, por lo que su búsqueda fue coordinada entre la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar y el FBI.

El operativo concluyó la noche del pasado 30 de diciembre con la localización de un cuerpo en un terreno de una empresa local de materiales de jardinería, en un área de maleza densa a pocos cientos de metros de la casa de la familia Mendoza Olmos.