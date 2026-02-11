¿Le dará Arias gusto a la hinchada de Nacional con la nómina ante Fortaleza? Estas son sus opciones: ¿A qué horas y dónde verlo?

Más allá del rival de turno, todas las miradas están puestas en la nómina que utilizará Atlético Nacional este jueves, cuando reciba a Fortaleza desde las 8:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Con el plantel ya completo para afrontar la temporada, la expectativa gira en torno a la decisión que tomará el técnico Diego Arias sobre el once titular. La afición verdolaga ya tiene su equipo ideal. Según sondeos realizados en redes sociales, la mayoría de los hinchas quisiera ver en cancha a David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo y Milton Casco en defensa; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo y Andrés Sarmiento en el mediocampo; con Alfredo Morelos y Chicho Arango en el frente de ataque. Una formación que combina experiencia, jerarquía y poder ofensivo, y que ilusiona por los nombres y el equilibrio en todas las líneas.

No obstante, la realidad deportiva podría llevar al entrenador a tomar otro camino. Arias ha sido prudente con algunos jugadores que vienen en fase de recuperación, como David Ospina y Jorman Campuzano, por lo que el equipo que ha venido utilizando en compromisos recientes tendría continuidad. En ese escenario, el posible once estaría conformado por Harlem Castillo en el arco; Andrés Román, Simón García, William Tesillo y Milton Casco en la zaga; Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona en el mediocampo; y un tridente ofensivo integrado por Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla. El propio Arias ha dejado claro que cuenta con variantes suficientes para afrontar el calendario y que analizará cada detalle antes de definir la titular. En los entrenamientos recientes probó con ambas nóminas e incluso alternó piezas como Nicolás Rodríguez, el venezolano Eduard Bello y el argentino Juan Bauzá, lo que demuestra que la competencia interna está abierta y que el técnico busca la mejor combinación posible.

Lo cierto es que Nacional llega motivado tras dos victorias contundentes: 4-0 ante Chicó y 2-1 frente al América de Cali, resultados que lo mantienen por la senda del triunfo y fortalecen el proyecto deportivo en este inicio de temporada. Mantener ese impulso será clave para consolidar confianza y seguir sumando en la tabla. Enfrente estará Fortaleza, que arriba al compromiso en la decimotercera posición del campeonato. El equipo dirigido por Sebastián Oliveros ha tenido un arranque marcado por la paridad, con cuatro empates consecutivos ante rivales de peso como Santa Fe, Cúcuta, Llaneros y Pereira. Aunque su solidez defensiva ha sido uno de sus principales argumentos, la falta de contundencia en el área rival le ha impedido escalar hacia los puestos de privilegio. El conjunto bogotano se caracteriza por su buen trato de balón y orden táctico, cualidades que intentará imponer en el Atanasio Girardot. Consciente de la jerarquía del plantel verdolaga, Fortaleza apostaría por un planteamiento inteligente, buscando hacer daño a través de transiciones rápidas comandadas por Nicolás Navarro.