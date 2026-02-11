¿Le dará Arias gusto a la hinchada de Nacional con la nómina ante Fortaleza? Estas son sus opciones: ¿A qué horas y dónde verlo?

Más allá del rival de turno, todas las miradas están puestas en la nómina que utilizará Atlético Nacional este jueves, cuando reciba a Fortaleza desde las 8:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Con el plantel ya completo para afrontar la temporada, la expectativa gira en torno a la decisión que tomará el técnico Diego Arias sobre el once titular.
La afición verdolaga ya tiene su equipo ideal. Según sondeos realizados en redes sociales, la mayoría de los hinchas quisiera ver en cancha a David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo y Milton Casco en defensa; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo y Andrés Sarmiento en el mediocampo; con Alfredo Morelos y Chicho Arango en el frente de ataque. Una formación que combina experiencia, jerarquía y poder ofensivo, y que ilusiona por los nombres y el equilibrio en todas las líneas.