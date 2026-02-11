x

Modelo colombiana admitió ante una corte en Georgia haber lavado entre 25 y 65 millones de dólares en EE. UU.

Tras su extradición, la modelo Valentina Forero confesó en Georgia liderar una red de lavado de activos del narcotráfico. Conozca los detalles de su caída y la millonaria cifra.

  • La modelo Valentina Forero Álvarez aceptó ante un juez de Estados Unidos el lavado de dinero. FOTOS: Tomadas de su cuenta de Facebook
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Valentina Forero Álvarez, de 33 años, es una modelo colombiana que aceptó ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia, Estados Unidos, haber canalizado entre 25 y 65 millones de dólares en ese país en conspiración con una red internacional. En la audiencia del 9 de febrero de 2026 se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero, tras haber sido extraditada desde Colombia en mayo de 2025.

La captura de Forero ocurrió en Armenia (Quindío) el 23 de noviembre de 2023, cuando miembros del Grupo Especial de Investigación Interagencial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL llegaron hasta el establecimiento donde se encontraba, luego de una investigación que determinó que ella coordinaba operaciones desde Colombia con una red internacional.

Lea también: Duro golpe a red de estafas digitales en cinco municipios de Antioquia: incautaron más de mil millones de pesos en efectivo

Bienes incautados y empresas fachada de Valentina Forero

A Valentina le incautaron varios bienes, como casas, apartamentos y vehículos registrados a su nombre, avaluados en 7.300 millones de pesos. También se hallaron algunos negocios comerciales en Armenia, que estaban registrados a su nombre y donde realizaba las operaciones de la red.

En el material probatorio se incluyeron registros contables y otros documentos que corroboraban la existencia de empresas fachada, lo que permitió avanzar en la investigación y tramitar la solicitud de extradición el 21 de noviembre de 2023.

La influencia de Valentina Forero Álvarez

Según el diario Univisión Atlanta, Valentina estaba a cargo de varias empresas fachada en las que se gestionaba el dinero en efectivo proveniente de la venta de droga. Las empresas fueron identificadas como On Solutions Group LLC, Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc, Dems Holdings LLC y RYJ International Group Inc.

Se conoció también que Forero estaba al tanto de mensajeros y colaboradores, quienes le documentaban e informaban sobre los múltiples depósitos que realizaban en pequeñas cantidades (menos de 10,000 USD) a cuentas bancarias estadounidenses, especialmente en Florida.

Ella es Valentina Forero Álvarez. FOTO: Tomada de su cuenta de Facebook
Ella es Valentina Forero Álvarez. FOTO: Tomada de su cuenta de Facebook

Aunque Valentina no figuraba como firmante en las cuentas, el diario citado señaló que ella supervisaba y controlaba el movimiento de los fondos, utilizando dinero transportado en cajas de zapatos y bolsas de compras. Entre junio de 2022 y abril de 2023, cerca de 2.9 millones de dólares en efectivo fueron depositados en cuentas vinculadas al esquema en el norte de Georgia.

La audiencia de sentencia condenatoria de Valentina Forero Álvarez fue fijada para el 20 de mayo de 2026, donde un juez federal del Distrito Norte de Georgia considerará factores como su cooperación con la Fiscalía y la entrega de información que permita la captura de más integrantes de la red internacional.

Siga leyendo: Le incautaron carros, fincas y apartamentos en Antioquia a una red que utilizaba empresa de aguacates para lavar plata del narcotráfico

Temas recomendados

Mujeres
Extradición
Bandas Criminales
Drogas
Judicial
Jóvenes
Dinero
red
Audiencia
Lavado de activos
Operativos
Juez
Modelos
Colombia
Estados Unidos
Armenia
