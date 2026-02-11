Modelo colombiana admitió ante una corte en Georgia haber lavado entre 25 y 65 millones de dólares en EE. UU.

Valentina Forero Álvarez, de 33 años, es una modelo colombiana que aceptó ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia, Estados Unidos, haber canalizado entre 25 y 65 millones de dólares en ese país en conspiración con una red internacional. En la audiencia del 9 de febrero de 2026 se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero, tras haber sido extraditada desde Colombia en mayo de 2025. La captura de Forero ocurrió en Armenia (Quindío) el 23 de noviembre de 2023, cuando miembros del Grupo Especial de Investigación Interagencial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL llegaron hasta el establecimiento donde se encontraba, luego de una investigación que determinó que ella coordinaba operaciones desde Colombia con una red internacional.



Bienes incautados y empresas fachada de Valentina Forero

A Valentina le incautaron varios bienes, como casas, apartamentos y vehículos registrados a su nombre, avaluados en 7.300 millones de pesos. También se hallaron algunos negocios comerciales en Armenia, que estaban registrados a su nombre y donde realizaba las operaciones de la red. En el material probatorio se incluyeron registros contables y otros documentos que corroboraban la existencia de empresas fachada, lo que permitió avanzar en la investigación y tramitar la solicitud de extradición el 21 de noviembre de 2023.

La influencia de Valentina Forero Álvarez

Según el diario Univisión Atlanta, Valentina estaba a cargo de varias empresas fachada en las que se gestionaba el dinero en efectivo proveniente de la venta de droga. Las empresas fueron identificadas como On Solutions Group LLC, Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc, Dems Holdings LLC y RYJ International Group Inc. Se conoció también que Forero estaba al tanto de mensajeros y colaboradores, quienes le documentaban e informaban sobre los múltiples depósitos que realizaban en pequeñas cantidades (menos de 10,000 USD) a cuentas bancarias estadounidenses, especialmente en Florida.

Ella es Valentina Forero Álvarez. FOTO: Tomada de su cuenta de Facebook