Masacre en cárcel de Ecuador: al menos 14 muertos y 14 heridos dejó ataque armado entre presos

Una reyerta con armas y artefactos explosivos entre bandas dentro de una prisión en el suroeste de Ecuador provocó 14 muertos, entre ellos un guardia penitenciario, informó este lunes la policía.
Las cárceles ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operaciones de grupos del narcotráfico, que en su lucha por controlar este lucrativo negocio han protagonizado enfrentamientos en los que, desde 2021, han muerto cerca de 500 reclusos. La reyerta en la cárcel de la localidad de Machala causó además “14 heridos”.
Durante el altercado, un número indeterminado de presos aprovechó para fugarse, dijo al canal Ecuavisa un policía con el rostro cubierto, quien luego fue identificado por la institución como el coronel William Calle, comandante de la zona.
Las autoridades recapturaron hasta el momento a 13 fugitivos. En videos difundidos por la Policía se observa cómo uniformados fuertemente armados ingresan en la prisión en medio de detonaciones. “Soy policía”, se escucha que gritan desde el interior de una celda cuando aparece un grupo de agentes y una voz suplica que “no dispare por favor”.