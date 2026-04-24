Capturaron al soldado que apostó por la caída de Maduro: un fraude de 409.000 dólares

Un golpe táctico en Venezuela y que generó revuelo a nivel mundial terminó convirtiéndose en un esquema de enriquecimiento ilícito en los mercados de apuestas y predicción.
Gannon Ken Van Dyke, un militar estadounidense que formó parte del operativo de captura de Nicolás Maduro, fue capturado bajo la acusación de utilizar información privilegiada para embolsarse más de 400.000 dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló desde este jueves 23 de abril que el soldado apostó por el éxito de la misión antes de que esta fuera de conocimiento público, ganando así una gran cantidad de dinero.