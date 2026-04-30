Capturaron en Venezuela a la suegra de la exreina mexicana asesinada a balazos

Fue capturada en Venezuela Érika María Herrera, suegra de la exreina Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años que fue asesinada a tiros al interior de su apartamento en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

La familiar es la principal sospechosa de esta muerte, luego de que se difundiera un video en el que aparentemente se le ve caminando detrás de la joven, y en una habitación le dispara al menos en 12 ocasiones: seis en el cráneo y seis en el tórax.

Tras lo ocurrido, la suegra huyó en un taxi el mismo 15 de abril, presuntamente con ayuda de su hijo y esposo de la víctima, Alejandro Sánchez Herrera, quien 24 horas después acudió a las autoridades para hacer una denuncia.

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La detención de Herrera, de 63 años, ocurrió el 24 de abril por el delito de resistencia a la autoridad en Caracas, capital de Venezuela. Según información de la Fiscalía de México, ella habría ingresado al país suramericano el 16 de abril, un día después del crimen.

“Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —a un día de presentada la denuncia— se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente. Con esta orden y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se gestionó una Notificación Roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a autoridades venezolanas localizarla y detenerla”, se lee en un post de la Fiscalía mexicana.