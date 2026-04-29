Cantante D4vd es acusado de asesinar y descuartizar a adolescente en Los Ángeles

El cantante D4vd habría acuchillado a una adolescente con quien mantuvo una relación sexual para silenciarla, y luego la habría descuartizado con una sierra, afirmó la Fiscalía de Los Ángeles en un documento que reveló nuevos detalles del caso este miércoles. El talento emergente de 21 años, cuyo nombre verdadero es David Anthony Burke, es acusado de asesinar a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, para ocultar la inadecuada relación que podría afectar su incipiente carrera. Los restos mutilados de la joven fueron encontrados en estado de descomposición en el maletero de su Tesla en septiembre de 2025 en un estacionamiento en Hollywood.

Las autoridades creen que Burke asesinó a Rivas el 23 de abril, dos días antes de que él lanzara su primer álbum de estudio. Lea aquí: Reconocido rapero D4vd fue capturado por el presunto asesinato de una adolescente latina de 14 años “Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, tal como ella había amenazado, apenas ella llegó a su casa, el acusado la acuchilló varias veces letalmente, y permaneció allí mientras ella se desangraba”, apunta el reporte de la fiscalía. Burke se declaró “no culpable” de las acusaciones, y sus abogados sostienen que él no causó la muerte de Rivas.