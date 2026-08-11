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Bukele envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto

Colombia no pidió personal de rescate ni equipos médicos, pues sus organismos de emergencia ya están desplegados, confirmó el propio Bukele.

  • Presidente de El Salvador anuncia ayudas para afectados del terremoto. Foto: El Colombiano y Colprensa
    Presidente de El Salvador anuncia ayudas para afectados del terremoto. Foto: El Colombiano y Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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En medio de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al país, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío de ayuda humanitaria a Colombia.

El mandatario explicó que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella solicitó únicamente insumos para atender a las familias afectadas, pues los equipos de rescate, médicos y demás organismos de emergencia ya se encuentran desplegados en las zonas afectadas.

Por esta razón, El Salvador enviará dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria, preparada de acuerdo con las necesidades transmitidas por las autoridades. El primer avión saldrá este martes en la noche y el segundo lo hará el miércoles.

“Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo. Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo colombiano”, informó el mandatario.

Entre las zonas más afectadas por el evento natural está la ciudad de Pereira. Este mismo martes, la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de esa ciudad, Natalie Calderón Melo, informó que los organismos de socorro mantienen operaciones en La Lorena, donde colapsaron cinco edificios de una misma unidad residencial; la Plaza de Bolívar, Rincón de la Villa y diferentes puntos del centro, entre ellos las carreras 7.ª, 8.ª, 9.ª y 11.

También se adelantan labores de rescate en una edificación del Parque de Banderas, el OXXO de Cataluña, el edificio El Trébol y el sector de Álamos.

En este último punto fueron recuperados tres cuerpos sin vida después de varias horas de búsqueda. Bomberos señaló que las labores continúan en estructuras donde todavía existe posibilidad de encontrar sobrevivientes.

Entérese: Qué es la placa de Nazca y por qué genera los terremotos en Colombia

Además, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que entre Pereira y Dosquebradas ya se contabilizan más de 100 personas fallecidas y más de 80 edificios colapsados, mientras que anoche se estimaban 57 personas atrapadas.

El balance general de víctimas mortales lo entregó Asocapitales, que confirmó 181 personas fallecidas y 1.310 heridas en todo el país. Además, se reportan 152 estructuras totalmente colapsadas y más de 1.500 viviendas afectadas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se han registrado 54 réplicas. La mayoría se han sentido en Chocó, departamento donde se originó el primer movimiento. Con corte a las 6:10 p. m. del 10 de agosto se habían registrado 47; las restantes ocurrieron durante la noche y la madrugada.

Continúe leyendo: MinHacienda declarará emergencia esta tarde y aplazará por un mes la declaración de renta

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánta ayuda humanitaria enviará El Salvador a Colombia por el terremoto?
El Salvador enviará 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia en dos aviones de carga. El primer vuelo está previsto para la noche del martes y el segundo para el miércoles.
¿Cuándo llegará a Colombia la ayuda humanitaria enviada por Bukele?
El primer avión con ayuda humanitaria saldrá de El Salvador el martes en la noche, mientras que el segundo está previsto para el miércoles. Los cargamentos fueron preparados según las necesidades comunicadas por las autoridades colombianas.
¿Qué pasó en Pereira después del terremoto y dónde continúan los rescates?
Los organismos de socorro mantienen operaciones en sectores como La Lorena, Plaza de Bolívar, Rincón de la Villa, Parque de Banderas, Cataluña, El Trébol y Álamos, donde se buscan posibles sobrevivientes entre estructuras afectadas.

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