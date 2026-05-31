Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola

Autoridades de salud de Brasil investigan dos casos sospechosos de ébola en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, anunciaron los gobiernos estatales.

Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, “presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso” de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.

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El paciente está “en aislamiento” por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.

Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda “con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea”.

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La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y “el caso sigue en investigación”.

La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.

La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.

En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).